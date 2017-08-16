Коллекция для дома Zara Home сезона осень-зима 2017

16.08.2017 • Дизайн • : 97

Новая коллекция Zara Home сезона осень-зима 2017  «SECOND NATURE»

  • Zara Home Second Nature
  • Zara Home Second Nature
  • Zara Home
  • Zara Home

Zara Home представила новую коллекцию осень-зима 2017, вдохновением для которой послужила концепция единства природы и человека. Мы находим места, в которых простота материалов и шероховатости поверхностей выступают вместе с архитектурой лесов и контрастируют с округлыми и невероятно изящными деталями коллекции. Тонкая эстетика, которая приближает нас к чистоте естественного мира, лежит в основе новых идей по декорированию пространств.

До мелочей продуманные интерьеры коллекции вызывают эмпатию благодаря элементам, транслирующим концепцию между формой, материалом и природой. Спокойные нейтральные оттенки поддерживают оригинальность текстур и придают уют эстетике минимализма.

Декорации: Стефан Бекман
Фотографии: Томас Браун

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