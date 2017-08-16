Коллекция для дома Zara Home сезона осень-зима 2017

Новая коллекция Zara Home сезона осень-зима 2017 «SECOND NATURE»

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Zara Home Second Nature

Zara Home

Zara Home

Zara Home представила новую коллекцию осень-зима 2017, вдохновением для которой послужила концепция единства природы и человека. Мы находим места, в которых простота материалов и шероховатости поверхностей выступают вместе с архитектурой лесов и контрастируют с округлыми и невероятно изящными деталями коллекции. Тонкая эстетика, которая приближает нас к чистоте естественного мира, лежит в основе новых идей по декорированию пространств.

До мелочей продуманные интерьеры коллекции вызывают эмпатию благодаря элементам, транслирующим концепцию между формой, материалом и природой. Спокойные нейтральные оттенки поддерживают оригинальность текстур и придают уют эстетике минимализма.

Декорации: Стефан Бекман

Фотографии: Томас Браун