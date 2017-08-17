Нескучная осень в детской коллекции MOTHERCARE осень-зима 2017-2018

Новая история для девочек «В мире животных» в осенне-зимней коллекции детской одежды Mothercare предлагает окунуться в романтичную осень. В одежде много цветочных принтов, но уже с осенними мотивами. Цветовая палитра включает оттенки нежно-розового, ярко-желтого и зеленого. Маленьким модницам придется по вкусу яркое декорирование с помощью пайеток, вышивок и рюшей, а их родителям приглянутся натуральные ткани и удобные фасоны одежды для детей. Милые зверушки на принтах дополнят хорошее настроение. Дизайнерам удалось создать линейку, где любые вещи можно стильно сочетать друг с другом.

Осень – не время скучать, и комфортная одежда поможет раскрыть все ее краски. Благодаря дизайнерам, история «Осень в большом городе» из новой коллекции получилась подходящей для активного времяпрепровождения. Скорость и движение – вот основа стильного образа для мальчиков от Mothercare. Эта модная история дополнена классическим синим, приглушенно-желтым и стильным серым цветом.

А это история для настоящих маленьких принцесс! Романтичные розовые оттенки дополняют очаровательные принты с балетными пуантами и цветами. В коллекции «Розовые мечты» используется нежный хлопок, а также мягкий флис, который гармонично сочетается с милыми изображениями котят и мышек, украшенными бантиками и стразами. Это настоящая возможность попасть в мир сказки.

Модели из новой истории «Давай поиграем!» подойдут мальчикам постарше: вся линейка украшена принтами с элементами из компьютерных игр. Благодаря такой тематике одежда приобрела яркие насыщенные краски — зеленый, красный, желтый и синий. Забавные смайлики, объемные надписи и декоративные элементы не оставят равнодушными ни детей, ни родителей. Удобные хлопковые свитшоты помогут сделать эту осень комфортной и веселой.

Новая коллекция уже доступна в магазинах Mothercare и на www.mothercare.ru.