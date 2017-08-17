Шопинг к школе во Vnukovo Outlet Village

С 18 по 20 августа 2017 г. во Vnukovo Outlet Village пройдет серия детских мероприятий в рамках акции BACK TO SCHOOL – это рекордные скидки до 80% на детские коллекции и яркий праздник для всей семьи.

Подготовка к новому учебному году — дело ответственное, подойти к которому необходимо с умом. Во Vnukovo Outlet Village на протяжении всего уикенда посетители смогут заняться выгодным шопингом под открытым небом и приобрести необходимые товары для подготовки к учебе – от школьной и спортивной формы до канцтоваров. Armani Junior, Burberry, Dolce Gabbana, Gucci, Paul Smith, Moncler, Ferre, Tommy Hilfiger Kids, Monnalisa, TwinSet, а также детские коллекции других мировых брендов c невероятными скидками до 80% ждут посетителей в магазинах Vnukovo Outlet Village.

Приятным сюрпризом для всех гостей аутлета станет развлекательная программа, которая поможет побороть волнение в преддверии 1 сентября. В ее рамках можно будет сразиться с Супергероями известных комиксов и пройти увлекательный квест, принять участие в масштабном танцевальном флешмобе или увидеть битву гигантских Трансформеров. Самых быстрых и самых смелых ждет немало подарков и сюрпризов от Vnukovo Outlet Village.

В перерывах между шопингом рекомендуем заглянуть на летние террасы в зоне ресторанов, где доступно специальное детское меню. В ресторане «Траттория» юных кулинаров ждут увлекательные мастер-классы по приготовлению традиционных итальянских блюд и десертов. Продолжить гастрономическое путешествие вы сможете на фестивале «Настоящая еда». На ярмарке представлен большой выбор оригинальных блюд и деликатесов со всего мира, а также невероятное разнообразие свежайших фермерских продуктов.

Особое внимание заслуживает лесопарковая зона аутлета: прогулочные дорожки, уютные скамейки, пение птиц и бесплатный контактный зоопарк — отличное завершение насыщенного дня.

Подробная информация о развлекательной программе: http://promo.vnukovo-outlet.com/.

Vnukovo Outlet Village, Киевское шоссе, 8-й километр МКАД