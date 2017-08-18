Тейлор Хилл в осенней рекламной кампании Bally

18.08.2017 • Мода • : 101

Bally возвращается, ведомый энергией юности модели Тейлор Хилл и дебютанта Антуана Дювернуа.

Осенне-зимняя кампания 2017 года знаменует собой перезагрузку, презентуя дерзкое заявление о новом направлении бренда после трех творческих лет, потраченных на пересмотр и доработку ДНК этого своеобразного, роскошного бренда.

Результатом является яркая кампания, в которой продукт говорит сам за себя, а действующие лица игриво флиртуют с камерой на фоне строгой белой студии. Свежая обстановка и чистые линии позволяют характерам моделей выйти на передний план, создавая коллекцию портретов, передающую настоящие характеры и кредо Bally.

Рекламная кампания была снята базирующимся в Нью-йорке фотографом Брианной Капоцци, стилистом выступил давний соавтор Джонатан Кэй.

www.bally.com

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest