Коллекция Sergio Rossi осень-зима 2017/18

Для коллекции зима 2017/18 Sergio Rossi пишет следующую главу на пути к тому, чтобы заново открыть настоящую суть бренда, концентрируясь на его ДНК, уровне мастерства и секретах производства.

Коллекция sr1, которая ознаменовала собой новое начало в истории бренда, снова находится в центре внимания, с четкими и чистыми линиями коллекции вне сезона. Характерный кожаный язычок и его индивидуальная серебряная пластина — узнаваемое украшение каждой вещи коллекции — можно найти не только на туфлях-лодочках и сабо, но и на ботинках и высоких сапогах, а также мокасинах с ремешком на щиколотке. Туфли в коллекции sr1 впервые выпущены с острым носком — дань уважения модели из архива бренда, которая была навеяна дерзостью супермоделей 90-х.

Вдохновляющей отправной точкой является дизайн интерьеров: структурированные и гипнотические геометрические элементы вызывают в памяти архитектурные узоры, в которых разноцветные полимеры и стеклянные шарики превращаются в многоцветную мозаику из кожи и замши. Результатом становится прогулка в интерьере — ручная работа, соединяющая декор интерьера с обувью.

Эластичная наппа, культовый материал для Sergio Rossi с 90-х годов, возвращается в виде ботинок и высоких сапог, украшенных вручную посеребренными заклепками. Самые элегантные оттенки придают наследию Sergio Rossi современный вид: блестящий зеленый, меловой и черный, а также разноцветный блеск, украшенные посеребренными металлическими деталями.

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