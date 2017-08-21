В «Охта Молле» пройдет Фестиваль кино на Охте

26 и 27 августа 2017 г. в ТРЦ «Охта Молл» состоится «Фестиваль кино на Охте» с кинопоказами хитов проката, встречами с артистами, кино-мастер-классами, конкурсами и премьерным показом фильма «Гоголь. Начало» в «КАРО 11 Охта».

«Кино на Охте» откроется «Фестивалем блокбастеров»*. А ТРЦ на два дня превратится в киногород: здесь появится зона кинокастинга — где взрослые и дети смогут сфотографироваться для актерской базы, и, возможно, стать настоящими звездами кино! Кроме того, в зеленой зоне профессионалы покажут, как в фильмах создаются спецэффекты.

В Охта Lab в первый день фестиваля, 26 августа, пройдет встреча со знаменитым магнаном терронов из «Игры престолов» — актером Юрием Колокольниковым. А в воскресенье, 27 августа, здесь выступят режиссер фильма «Про любовь» Анна Меликян и автор Александр Цыпкин. Отметим, что гостей ждет беседа с еще одним знаменитым спикером, имя которого пока держится в секрете.

В День российского кино, 27 августа, гостей фестиваля ждет премьерный показ фильма Егора Баранова «Гоголь. Начало», сюжет которого основан на сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки». Выиграть билет на эксклюзивный показ уже можно в официальном сообществе «Охта Молла» ВКонтакте. Также билеты будут разыграны в конкурсах на фестивале «Кино на Охте».

Гости станут полноправными участниками кинофестиваля: зрители смогут угадать любимые мелодии из кино в живом исполнении музыкантов и принять участие в миниатюрах с участием переодетых Гоголей. А в кинотеатре «КАРО 11 Охта» пройдет фестиваль косплея, где все желающие смогут сфотографироваться с любимыми персонажами фильмов и сериалов.

Также в ТРЦ откроются фотозоны с гигантским попкорном и режиссерским креслом, где каждый посетитель сможет почувствовать себя на съемочной площадке. Отметим, что самую ассоциированную с кинематографом еду — поп-корн — гости смогут получить за покупки в ТРЦ.

Кроме того, на парковке под живые диджей-сеты посетители кинофестиваля оба дня смогут отведать гастрономические новинки в фудтраках и посетить кинопаркинг с автомобилями из известных российских кинофильмов.

Завершится фестиваль историческим событием: в понедельник, 28 сентября, в новом кинотеатре «КАРО 11 Охта» на большом экране будет показана последняя серия саги «Игра престолов».

«Фестиваль блокбастеров» продлится вплоть до 17 сентября. Билеты на остальные киносеансы можно будет купить со скидкой — от 110 рублей.

Полный список фильмов и расписание — на karofilm.ru.

Чтобы получить приглашение на выбранный фильм, необходимо забронировать места на желаемый сеанс на karofilm.ru и okhtamall.ru/karo.

ТРЦ «Охта Молл»

Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А

www.okhtamall.ru

Тэги: "Игра престолов", "Охта Молл", Санкт-Петербург, предпремьерный показ, фестиваль кино