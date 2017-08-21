Ультрамодный август в Outlet Village Пулково с Patrizia Pepe

Бутик известной итальянской марки Patrizia Pepe открылся в Outlet Village Пулково. Теперь жителям Санкт-Петербурга доступны яркие, наполненные энергией коллекции от талантливой Patrizia Bambi со скидками от 30% до 70% круглый год.

Бренд Patrizia Pepe родился в 1993 году на базе текстильной фабрики TESSILFORM S.P.A. во Флоренции силами Patrizia Bambi и Claudio Orrea. Название появилось не случайно: первая часть – это имя создательницы и идейного вдохновителя всех коллекций, а ‘pepe’ в переводе с итальянского означает «перец», что отражает философию и характер бренда – неординарный, острый стиль на волне последних модных тенденций.

Дизайнеры торговой марки Patrizia Pepe органично сочетают в своей работе два типа развития модного бизнеса – pret-a-porter и fast fashion. Сейчас женская и мужская линии одежды этой итальянской марки создаются в соответствии с концепцией total look. Это оригинальные, но в то же время практичные вещи, которые подчеркивают гармонию тела и индивидуальность. Коллекции сочетают в себе утонченный минимализм форм и пристальное внимание к деталям, которое придает вещам особое очарование.

В Outlet Village Пулково представлен ассортимент мужской и женской верхней одежды, денима, трикотажной линии, элегантных линий в стиле casual и ярких аксессуаров.

www.ovpulkovo.com

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