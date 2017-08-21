Лукбук осенней коллекции Vika Smolyanitskaya

Новая коллекция бренда Vika Smolyanitskaya — это воплощение стиля мегаполиса. Урбанизация вносит свои коррективы не только в ритм жизни людей, но и в их внешний вид. На смену вычурным замысловатым нарядам приходят базовые вещи. Однако это не скучная мешковатая одежда, а яркие, сексуальные платья, юбки и тренчи, которые в то же время не сковывают движения и позволяют чувствовать себя комфортно, где бы вы не находились.

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Vika Smolyanitskaya

Vika Smolyanitskaya

Фаворитом коллекции является джинса — универсальный материал, идеально подходящий для жительницы большого города и воплощающий собой всю уличную моду.

В ближайшее время коллекция пополнится принтованными платьями, юбками и пальто.

Тэги: Vika Smolyanitskaya, лукбук, осень 2017