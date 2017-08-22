Коллекция сезона осень-зима 2017/18 итальянского бренда Amen

На создание новой осенне-зимней коллекции Amen дизайнеров марки по традиции вдохновила идея современной роскоши, которую они интерпретировали в более доступном ключе.

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Amen

Amen

Коллекция Amen осень-зима 2017 современная, эксцентричная, и в то же время романтичная и сложная. При отсутствии единого силуэта четко прослеживается гармоничный тандем творческой фантазии, линий и форм. Некоторые образы сочетают элементы, характерные для спорт-шика, но в прочтении Amen они женственные и изящные.

Главные герои коллекции – однозначно кимоно, сшитые из шелка и бархата, футболки с отделкой цепями и парка, украшенная вышивкой и стразами. Каждый образ из лукбука тщательно продуман и создан под пристальным вниманием к каждой мельчайшей детали, будь то искусная вышивка, отделка или обработка хлопка, кожи и шелка. А высокие сапоги, сабо и слиперы ярких цветов сделают осень нескучной.

По словам создателей, коллекция осень-зима 2017 задает для марки новый путь. Отправляйтесь в него вместе с Amen!

Тэги: Amen, итальянская марка, осень-зима 2017/18