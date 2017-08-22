Рекламная кампания Billionaire осень-зима 2017/18

В осенне-зимней рекламной кампании Billionaire 2017/18 чувствуется влияние популярных американских вестернов и роскошных образов из сериала «Даллас» периода 80-х.

На этот раз мужчина Billionaire — воплощение предприимчивого техасского магната, владеющего процветающим бизнесом. Его день начинается размеренно: выезжая из своего ранчо, он отправляется в офис для завершения очередной удачной сделки, а затем летит на своем вертолете в увлекательное путешествие. Такое разноплановое расписание предполагает соответствующий гардероб.

Новая коллекция Billionaire — ода стилю, исполненному решимости: жакеты и тренчи из змеиной и крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто служат элегантным и одновременно дерзким дополнением образа. Ключевой аксессуар — широкополая ковбойская шляпа.

Фотограф кампании — Дилан Дон.

Billionaire — это экстравагантный гардероб для зрелого мужчины и юного денди с сильной жизненной позицией. Несмотря на то, что времена меняются, итальянским мастерам удается сохранить свое бесценное наследие, следовать традициям и претворять новые идеи в жизнь. Бренд представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Лондоне, Милане, Париже, Москве, Дубае и Йоханнесбурге.

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