Русские мотивы в коллекции «ЭКОНИКА» осень-зима 2017/18

Вдохновением коллекции бренда сезона осень-зима 2017/18 стала Россия с её богатым культурно-историческим наследием.

В базовой линии Ekonika заглавными темами стали русская усадьба и русский лес. Усадебная тема поддержана уникальным принтом, на создание которого дизайнеров бренда вдохновили рисунки тканевых обивок стен и мебели в одной из старинных усадеб Костромской области. Принт нанесён на кожу и текстиль в обуви и сумках. Фрагменты этого орнамента в виде объёмного тиснения также украшают некоторые модели сапог и ботильонов.

Цветовая гамма — благородные оттенки сливы и сирени, с глубоким чёрным и лёгким вкраплением осеннего бежевого. В материалах акцент сделан на бархат, ведь он, как ни один другой материал, ассоциируется с роскошью и аристократией. В теме преобладают женственные линии и элегантные силуэты, а в каблуках предпочтение отдано удобным объёмным силуэтам с плавными линиями, много новых необычных форм.

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Эконика осень 2017

Эконика осень 2017

Эконика осень 2017

Тема русского леса построена на красивом сочетании вишнёвого, изумрудного и синего оттенков. Как никогда многообразно цветовое предложение в сапогах, ботильонах и ботфортах. Модные кисти, бахрома из кожи с перфорацией, вдохновлённой фактурой шишек, украшают модели лесной темы. Особым ярким акцентом выступает капсула «Рябина». В её основе — вышивка рябины на туфлях, лоферах и даже сапогах. В комплекте — сумки нескольких форм и размеров с подобной вышивкой. Стоит обратить особое внимание на рюкзак, по форме напоминающий лесной заплечный грибной кузов, который можно носить и как торбу кросс-боди. Цветным акцентом капсулы, безусловно, стал рябиновый красный – главный тренд нового сезона.

Потрясающе красивая природа русского севера, богатство её недр, воспетые в фильме «Территория», стали вдохновением для темы, в которой модный стиль casual и гранж стали соседями. Незаменимые для туризма и прогулок протекторные подошвы, яркие шнурки, ремни и цепи давно уже перекочевали на подиумы и в уличную моду. Цветовая палитра сдержанная, замешанная на коричневых оттенках земли и дымчато-синем с лёгкими акцетами рыжего и голубого. В рамках разработки моделей из трендовой линии Ekonika2 дизайнеры «Эконики» окунулись в тему геологии и горных пород. В основе этой небольшой капсулы — мраморный принт.

Основная тема премиальной линии Alla Pugachova — русская тройка, поэтому фигура лошади ее самая яркая деталь. Фурнитура с этим декором рисовалась и создавалась на специальной фабрике, которая производит ювелирные украшения. Этим декором украшены туфли и сапоги, также этот элемент можно увидеть на подошве в виде фирменного логотипа.

В коллекции — элегантные туфли, украшенные модными рюшами, уникальной фурнитурой и меховыми деталями, изящные ботильоны, сапоги со шнуровкой, кроссовки. Цветовая гамма соответствует сезону. Бордовый, синий и белый соседствуют с основными зимними цветами — черным и темно-коричневым. Акцентными трендовыми цветами выступают серо-голубой и горчичный. Одним из ключевых осенних трендов новой коллекции станет отделка мехом. Это цветной мех лисы в цветах коллекции – бордовый, белый, черный и голубой.

В аналогичной цветовой гамме выполнен фирменный принт на коже, который присутствует в качестве орнамента как в обуви, так и в аксессуарах. Все эксклюзивные принты и вышивки коллекции представлены также в палантинах и зонтах.

www.ekonika.ru

Тэги: "Эконика", аксессуары из кожи, женская обувь, осень-зима 2017/18, русский народный стиль