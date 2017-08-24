Группа Bulgari открывает «люксовый» отель в Пекине

Группа Bulgari объявила об открытии в Пекине 27 сентября 2017 года отеля Bulgari — городского курорта в центре китайской столицы, где соединились природа и искусство.

Вслед за открытием отелей Bulgari в Милане в 2004 году, на Бали в 2006 году и в Лондоне в 2012 году коллекция Bulgari Hotels & Resorts впервые за последние пять лет пополнится отелем в сердце престижного дипломатического района Пекина.

Bulgari Hotel Beijing задуман как исключительный городской курорт и возводился внутри нового комплекса Genesis. В этом оазисе спокойствия, где гармонично соседствуют природа и искусство, по берегам реки Лянгма расположились «скульптурные сады» и здание Genesis Art Foundation, созданное по проекту архитектора Тадао Андо.

Как и все отели Bulgari, пекинский полностью спроектирован знаменитой итальянской архитектурной фирмой Antonio Citterio Patricia Viel. Ее специалисты разрабатывали внешний облик и интерьер здания, словно это были драгоценные украшения Bulgari: так же подбирали редкие природные материалы по цвету, текстуре и вызываемым ими ощущениям ради создания поистине прекрасного произведения.

Работая в духе интегрального дизайна 1930-х, архитекторы тщательно подобрали или разработали каждый элемент декора, добиваясь сочетаемости, удобства и чистоты конструкции. В результате отель выглядит подчеркнуто итальянским по стилю и одновременно вписан в уникальную среду.

Каждая деталь, — от мраморных ванн до сульптурных дверных ручек, — изготовлена из материалов высочайшего качества, и все они гармонично сливаются в стилистически целостную картину пространства.

Среди 119 изысканных комнат отеля, обставленных замечательной итальянской мебелью таких брендов как Maxalto и B&B Italia, выделяется сьют Bulgari с его захватывающим видом на город. Площадью почти 400 квадратных метров, он выполнен в современном итальянском стиле с вкраплениями китайских традиций и с использованием новейших технологий, Bulgari Suite – это один из самых просторных отельных номеров Пекина.

BVLGARI Spa площадью 1500 квадратных метров придаёт пребыванию в отеле еще больше роскоши. Здесь 11 кабинетов для процедур и массажа, фитнес-центр, а также 25-метровый бассейн. В духе традиций Древнего Рима он облицован сверкающей мозаикой, чей узор напоминает об исторических римских Термах Каракаллы.

Сады вокруг отеля представляют собой оазис спокойствия, созданный швейцарским ландшафтным дизайнером Энцо Энеа. Он задумал их как диалог между ландшафтными традициями Италии и Китая. Великолепие итальянских интерьеров подчеркивается за счет зрительного слияния внутренних и внешних пространств.

Bulgari Hotel Beijing идеально расположен вблизи от модного района Санлитун, в 10 минутах езды от 798 Art Zone, авангардного комплекса галерей и музеев. За полчаса можно добраться до пекинского аэропорта, Международного финансового Центра Ping и делового района на кольце East Second Ring Road. Чуть дальше расположены исторические достопримечательности, в том числе ламаистский храм Юнхэгун и Запретный Город, до которых можно с комфортом добраться на предоставляемых отелем лимузинах Maserati.

Две древние культуры, Италии и Китая, неразрывно связанные со времен Марко Поло, сближает уважение к ценностям семьи и искусства, еды и дизайна, и новый отель станет символом этой связи между культурами.

За торжественным запуском Bulgari Hotel в Пекине последует открытие еще трех отелей Bulgari: в Дубае (декабрь 2017); Шанхае (2018) и Москве (2019).

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