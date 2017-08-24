Регина Тодоренко и Максим Матвеев в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/18

В рекламной кампании NO ONE телеведущая Регина Тодоренко и актер Максим Матвеев примерили на себя несколько образов из новых осенне-зимних коллекций. Талантливые герои легко вписались в концепцию модного офисного стиля – одной из главных тенденций будущего сезона.

Образы для Регины созданы с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций NO ONE. Среди моделей: ботфорты Casadei, мюли Grey Mer, хайкеры Premiata, сапоги Rocco P., ботильоны Sergio Rossi и Pollini, кроссовки Barracuda.

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No One

No One

Максим представил новые модели из мужских коллекций: дерби Santoni, кроссовок Barracuda и Premiata, хайкеров Alberto Guardiani, ботинок челси Fratelli Rossetti.

Регина Тодоренко – самая обаятельная телеведущая шоу о путешествиях «Орел и решка», певица, композитор и автор песен. За её невероятно насыщенной жизнью в Instagram следит почти 3 миллиона подписчиков.

Максим Матвеев – один из самых востребованных российских актёров театра и кино. В 2017 году выходят в прокат несколько новых проектов с его участием, а в новом театральном сезоне продолжат идти блестящие постановки спектаклей, где он исполняет главные роли.

Фото: Полина Твердая

Видео: Илья Петров

Креативный директор: Алексей Трунин

Макияж и прически: Юлия Точилова

Сет-дизайн: Настя Безрукова

Ассистент фотографа: Михаил Ковынев

Продюсер: Катя Поличева

www.noone.ru

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