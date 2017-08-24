Женская коллекция Q/S designed by, осень-зима 17/18

Вдохновленная городским street-style шиком, новая женская коллекция Q/S designed by предлагает множество уютных моделей в стиле «preppy» из искусственного меха, эко-кожи, ворсистого трикотажа и велюра. Коллекция позволяет придумывать оригинальные сочетания — например, брюки «мужского» покроя идеально дополнят худи в стиле casual и стильную куртку-блузон. Кроме того, в коллекции можно найти свободные брюки, комфортные рубашки в клетку и объемные свитшоты.

Неочевидные сочетания материалов и тканей — последний тренд: он воплощен в дизайне верхней одежды, в частности, бомберов и курток-бушлатов. Длинные пальто, контрастирующие с oversize-формами и прямым кроем, продолжают casual стилистику всей новой коллекции. Оттенки зеленого, бургунди и красный цвет с розовым подтоном органично сочетаются с классическими черным, серым и цветом небеленого полотна.

Многие модели из коллекции имеют яркие декоративные детали — вышивку, банты на вороте и блестящие пайетки на топах и куртках-блузонах. Все это прекрасно дополнит черный или потертый деним, например, джинсы в стиле «Mom». А кожаные джеггинсы могут стать центральным элементом образа для вечеринки. Девушки, предпочитающие платья и юбки также смогут подобрать для себя самые разнообразные варианты — в коллекции есть как короткие соблазняющие модели, так и не теряющие актуальность макси.

Автор нового дерзкого осенне-зимнего кампейна Q/S designed by – гамбургский fashion-фотограф Феликс Крюгер. Главные герои – молодые модели Кайли Хсу, Венеда Бадни, Бен Боуэрс и Уилл Лос, запечатленные в самых разных локациях центрального Берлина — в сердце контрастного и сумасшедшего, но всегда вдохновляющего города-космополита. В кампании – яркие кадры шопинга на азиатском продуктовом рынке, вечеринок в студии звукозаписи или на крыше с видом на панораму Берлина – у каждой коллекции есть своя неповторимая тема.

www.qs-designed by.com

Тэги: Q/S designed by, женская коллекция, молодёжная коллекция, немецкая марка, осень-зима 2017