Спортивный повседневный стиль от Ballin

Создавая линию спортивного casual, дизайнеры Ballin попали точно в цель: непредсказуемая летняя погода 2017 предполагает комфортную обувь и аксессуары с элегантными деталями. Основная концепция — универсальность: модели подойдут для любого случая, будь то утренняя встреча или коктейль.

В линии представлены стильные сникерсы, босоножки на протекторной подошве, удобные рюкзаки. Все изделия украшены россыпью крупных черных кристаллов, напоминающих благородный оникс. Материалы — натуральная кожа, вставки из атласа и сетчатой ткани, позволяющей коже дышать. Сдержанная цветовая палитра — изумрудный, классический черный и серый.

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