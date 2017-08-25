Лукбук осенней коллекции магазинов женского белья «Бюстье»

Сеть магазинов женского белья «Бюстье» выпустила лукбук осенней коллекции сезона 17/18, получившийся подчеркнуто сексуальным и провокационным.

В фотосессии, вдохновленной знаменитыми чувственными сценами и образами фильма «Кабаре» и других шедевров мирового кинематографа, модели продемонстрировали белье private labels сети Mysticite, Croisette и Vendetta.

Соблазнительные боди из тончайшего прозрачного кружева, пояса, трусы-увёрты, бюстгальтеры moon-half бренда Mysticite созданы для особых случаев. Комплекты белья формируют соблазнительную линию глубокого декольте, создают обольстительные эффекты татуировок и рисунков на теле. Они декорированы сетками, имитирующими кожу.

Дизайнеры Croisette традиционно используют в коллекции кружево, обыгрывая женственность и сексуальность этого материала. Комфортный фиттинг, удобные плоские резинки, тонкие и дышащие ткани позволяют носить белье Croisette каждый день.

Лаконичность дизайна комплектов бренда Vendetta призвана подчеркнуть красоту женского тела, а их конструкция – обеспечить максимальный комфорт. Неожиданные цветовые решения – оттенки фуксии, лазури и сочной зелени — помогают создать смелый и неординарный образ даже в базовом белье.

Белье private labels сети магазинов «Бюстье» традиционно создается для успешных и уверенных в себе женщин, которые не боятся экспериментировать со стилем. Найдется в магазинах «Бюстье» и белье для поклонниц комфортной «базы» и женственной классики.

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