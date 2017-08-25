Выставка-реконструкция «Мода — народу! От конструктивизма к дизайну»

Пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль» сообщает, что с 29 августа по 29 сентября 2017 года в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт международная выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну».

На двух этажах экспозиции разместятся 528 экспонатов, среди которых разработки модельеров, театральных художников, архитекторов и плакатистов советских времён. Выставка представит грани конструктивизма во всех видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме.

Фото: www.rustekstile.ru

Экспозиция организуется при участии Культурно-просветительского фонда «Магия моды». Специально для выставки высококлассными мастерами под руководством известного дизайнера Сергея Васильева воссозданы 45 костюмов по эскизам легендарных конструктивистов театра, спорта и моды начала ХХ века.

«Министерство не случайно решило поддержать этот проект. Одним из переломных моментов для легкой промышленности стала Октябрьская революция и появление совершенно нового, зародившегося именно в Советском союзе стиля конструктивизм. Важно, что в тот момент отрасль в разрезе модной индустрии сделала резкий поворот от частных коллекций, отшиваемых в небольших ателье, к промышленному дизайну и массовому производству одежды. Сегодня у нас есть все возможности развивать российскую модную индустрию, — отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов. — На подиумах Милана, в мировой архитектуре и дизайне сегодня до сих пор считываются лейтмотивы русского конструктивизма. Нам есть чем гордиться. Уверен, что экспозиция «Мода-народу! От конструктивизма к дизайну» будет интересна самой широкой аудитории – от школьников и студентов до архитекторов, дизайнеров и художников».

Конструктивизм — это не только красота и смелость форм, но еще и функциональность. Именно в эпоху конструктивизма была разработана и внедрена в производство спецодежда, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения удобства и безопасности рабочих на производстве. В рамках деловой программы выставки 28-29 августа пройдёт Конгресс производителей и потребителей средств индивидуальной защиты, в котором примут участие ведущие производители и потребители отрасли. К участию в мероприятии приглашены: Федеральная антимонопольная служба, компании-производители и компании-потребители спецодежды и СИЗ, в том числе: Газпром, Лукойл, РЖД, Роснефть, Магна, Норильский никель, Северсталь, Сибур, СУ-155, Техноавиа, Транснефть, Энергоконтракт и другие.

Посетителей также ждут лекции и мастер-классы современных модельеров и дизайнеров.

Выставка «Мода — народу! От конструктивизма к дизайну»

29.08 — 29.09.2017

Москва, ВДНХ, проспект Мира, 123 Б, павильон «Рабочий и колхозница»

Куратор выставки: Наталия Козлова

Арт-директор выставки: А. Вильчес-Ногерол

Арт-директор по костюмам: С. Васильев



Выставка проходит при поддержке Минпромторга РФ, Департамента культуры г. Москвы, Культурно-просветительского фонда «Магия моды»

В экспозиции принимают участие:

А. Лаврентьев – хранитель знаменитого Архива А. Родченко и В.Степановой

А. Чернихов – президент Международного архитектурного благотворительного фонда им. Якова Чернихова

Выдающиеся дизайнеры:

В. Колейчук (кинетика), В. Пирожков — директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» / НИТУ «МИСиС»

В. Ставицкий – генеральный директор Дизайн-студии «STAVITSKY DESIGN»

С. Смирнов – директор Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова

В. Зайцев – народный художник РФ

И. Крутикова – заслуженный художник РФ

Компании: Боско-спорт, Боско ди Чильежди, Джамилько

Коллекционеры: А. Петлюра, С. Глебушкин, Н. Козлова, О. Островская

Вузы и объединения, выступающие партнёрами выставки: Союз дизайнеров России, Московский Союз художников, Товарищество плакатистов, Благотворительный Фонд «Русский Силуэт», РГУ им. А.Н.Косыгина, МАРХИ, МГХП академия им. С.Г.Строганова.

Тэги: Москва, выставка дизайна, выставка моды, конструктивизм, русский авангард