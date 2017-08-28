Осенняя коллекция HENDERSON для мужчин

Дом моды HENDERSON представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017. В новой коллекции отражены все ценности бренда HENDERSON – стиль, элегантность, инновационность и качество, которые находят свое отражение в продуманных силуэтах, оригинальном дизайне, натуральных материалах и множестве технологичных новинок.

В центре новой коллекции – лимитированная линия изделий Made in Italy. Рожденная в России, эта коллекция создана в самом сердце текстильного мира в Бьелле на севере Италии. Пиджаки и костюмы, рубашки, брюки, трикотаж и пальто отшиты под чутким руководством итальянских мастеров. Коллекцию отличает союз инноваций и традиций пошива, который олицетворяет собой основные ценности стиля Made in Italy – утонченность, свободу и исключительное внимание к деталям.

Previous

Next Henderson

Henderson

Henderson

Классические костюмы бизнес-класса бренда HENDERSON с водо- и грязеотталкивающей обработкой Dry Sense и Unique Sense – настоящая находка для тех, кто стремится выглядеть идеально в любой ситуации. Для стройных мужчин в коллекции вновь появляется прилегание DROP8 – утонченный силуэт создан благодаря разработке новых пропорций и изменениям лекал пиджака. А самые взыскательные покупатели смогут по достоинству оценить костюмы и пиджаки по индивидуальным меркам HENDERSON Su Misura. Сервис дает покупателю возможность выбора из более чем 3 000 материалов лучших фабрик Италии и Великобритании.

Дом моды HENDERSON и всемирно известный британский бренд Liberty London создали первую уникальную капсулу рубашек Liberty exclusively for HENDERSON. Рубашки класса люкс высочайшего качества теперь стали доступны и российским мужчинам. В коллекции рубашек представлено большое количество изделий из инновационных технологичных материалов. К примеру, рубашки из ткани Non Iron, которая не требует утюжки и практически не мнется при носке. Более 190 цветомоделей рубашек представлено в HENDERSON Shirt Bar этой осенью.

Прорывом в технологии создания одежды для путешественников стала коллекция функциональных и удобных изделий, которые станут незаменимыми спутниками любой поездки. Впервые в России Дом моды HENDERSON представляет чемодан со встроенным механизмом для взвешивания – отличный вариант для деловых поездок. Любители путешествий по достоинству оценят также уникальные куртки, которые легко собирается в подушку для шеи или модели со множеством удобных карманов или защитой от кражи данных RFID.

Новая коллекция HENDERSON представлена в интернет-магазине и в салонах HENDERSON по всей сети.

Тэги: HENDERSON, деловая мужская одежда, мужские сорочки, мужской пиджак, осень-зима 2017/18