Ясмина Муратович для сети салонов «Кенгуру»

Там, где традиции соединяются с трендами, где знаменитые модели роскошно выглядят в интерьерах старинных усадеб и дворцов, рождаются самые модные образы осени.

Цветная и многослойная с сюжетами Марка Шагала и с громкими именами — эта осень определенно будет особенной. Выбор модных брендов в «Кенгуру» уникален: только здесь представлены как специализированные бренды для будущих мам Pietro Brunelli, Attesa, La Robe Bleue, так и дизайнерские коллекции, которые одинаково стильно смотрятся на любом сроке беременности MRZ, Red Valentino, Markus Lupfer, Vivetta, MSGM, Twin-Set.

Модель: Ясмина Муратович

Стиль: Полина Шабельникова

Фото: Ольга Жадан

www.keng.ru

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