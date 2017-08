Предпоказ коллекции KIBOVSKAYA&PABLOSKY весна-лето 2018

21 августа 2017 года в зале «Place de Paris» отеля «Корстон — Москва» состоялся закрытый предпоказ новой коллекции «Весна /лето 2018 года» творческого дуэта молодого талантливого дизайнера Кристины Кибовской (KIBOVSKAYA) и известного испанского обувного бренда PABLOSKY.

Показ коллекции был организован компанией «АРТ ФЭШН» с привлечением юных моделей — участниц Международного конкурса фотомоделей «Best photo models World» и Академии кино и шоу-бизнеса «STARS» (Москва, Россия). В показе приняли участие: финалистка национального отборочного тура Детского Евровидения Соня Фисенко, ведущая премии «Kinder МУЗ Awards» Энни Горчакова, начинающая актриса сериала «Воронины» Мария Ильюхина, а также дети звездных родителей — Марта Борщева и Даниэль Гусев.

В качестве гостей и в составе жюри были редактора многих известных журналов: «Мама это Я», «Жду Малыша», «Счастливые родители», «Clio» и «Piccоlo», «Семь Дней».

«NEW LOOK возвращается» — название коллекции дизайнера Кристины Кибовской (KIBOVSKAYA). В ее основу положен стиль 50-х годов, когда в моду благодаря Кристиану Диору вернулись женственность и утонченность и впервые прозвучало название New look. В своей коллекции для детей и подростков Кибовская придерживается тех же тенденций, но адаптирует их под требования современной молодежи к комфорту и лаконичности. Этой коллекции как нельзя лучше подходит девиз «Назад в прошлое ради будущего!».

Этот девиз характерен и в новой коллекции испанского бренда обуви «PABLOSKY» — «Добро пожаловать в будущее». В ней царят яркие эмоции, новые ощущения, нанотехнологии, экстремальные увлечения и космические цвета. Кожа здесь представлена в разных вариантах: с зеркальным эффектом, лаковая с эффектом «рептилии», с металлическим блеском, с алмазной крошкой. Блеск и бархат, натуральные материалы – мир становится прекрасным и идеально гармоничным.

Коллаборация двух брендов неслучайна — обе марки придерживаются одной цели — чтобы наши дети росли здоровыми, красивыми и стильными. В показе были представлены вещи ручной работы, последние тренды, натуральные материалы, обеспечивающие детям заботу и комфорт. Обе коллекции рассчитаны на детей от 0 до 16 лет.

Вся коллекция «KIBOVSKAYA & PABLOSKY» будет представлена на показе в рамках недели моды «Mercedes-Benz Fashion Week», который состоится 22 октября 2017 года в ЦВЗ «Манеж» в Москве.

Тэги: Kibovskaya, Pablosky, весна-лето 2018, детская коллекция, предпоказ