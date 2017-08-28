22 августа 2017 года в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась торжественная премьера фильма «Про любовь. Только для взрослых» (в прокате с 1 сентября 2017 года). После кинопремьеры гости переместились на торжественный ужин, прошедший в ресторане Didi при поддержке коньячного бренда Rémy Martin.

Картину зрителям представили: продюсер проекта Анна Меликян, режиссёры Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, а также актеры Равшана Куркова, Александр Паль, Владимир Яглыч, Лукерья Ильяшенко, Алиса Хазанова, Ясмина Омерович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Анастасия Щеглова, Саида Отарова и Александр Акопов.

Анна Меликян; Александр Паль и Юрий Колокольников

Гостями мероприятия стали: Юрий Колокольников, Александр Цыпкин, Алика Смехова, Амбарцум Кабанян, Даша Субботина, Екатерина Маликова, Юлия Снигирь, Ксения Чилингарова, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Маша Фёдорова, Маша Ивакова, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Виталий Козак, Наталия Туровникова, Вика Газинская, Женя Рассказова и другие.

Равшана Куркова и Максим Матвеев

Анна Меликян представляет комедию о главном из всех чувств. Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

Дата выхода в прокат в России: 1 сентября 2017 года

Студия: Магнум-фильм, при участии Фонда кино и МегаФон

Жанр: комедия

Режиссёры: история первая — Павел Руминов («Статус свободен»); история вторая — Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Интимные места», «Яна и Янко»); история третья — Нигина Сайфуллаева («Как меня зовут»); история четвертая — Евгений Шелякин («Пятница», «ЧБ»); история пятая — Резо Гигинеишвили («Любовь с акцентом», «Без границ»)

Продюсер: Анна Меликян

Оператор: Марк Зисельсон

Тэги: "Про любовь. Только для взрослых", премьера фильма, российское кино