Сумка Amal «Vivaldi» от Ballin эксклюзивно в NO ONE

В осенне-зимнем сезоне Ballin представляет новую версию своей культовой сумки Amal, названную в честь успешного адвоката, героини светских хроник и супруги голливудского звездного актера Амаль Клуни.

Модель сумки представлена в практичном макси-размере и выполнена из редких материалов в технике пэчворк, вызывающей в памяти старинные венецианские салоны со свойственным им величием и роскошным убранством.

Лимитированная коллекция получила название «Vivaldi» и эксклюзивно представлена в сети NO ONE.

www.noone.ru

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