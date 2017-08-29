Косметические подарочные наборы от «Доктор Столетов»

24 августа 2017 года в пространстве аптеки «Доктор Столетов» на Кутузовском проспекте состоялась презентация gift-box «Я буду жить 100 лет» в рамках новой философии бренда.

Первыми обладателями подарочных наборов стали Елена Летучая, Виктория Дайнеко, Алекса, Анастасия Меськова, Анастасия Задорожная, Анна Шульгина, Лаура Джугелия, Яна Валенсия, Галина Юдашкина и многие другие.

Опираясь на свои знания в области косметических и лечебных средств, компания «Доктор Столетов» объявила о выпуске тематических gift-box, которые будут обновляться на постоянной основе. Первый выпуск отразил взгляд компании на красоту и включил эффективные и проверенные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями. Следующий подарочный набор будет представлен в октябре.

Мероприятие стало вторым в серии событий, посвящённых новой философии бренда «Я буду жить 100 лет», позволяющей вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и заботиться об экологии. Это новая программа, которая формирует правильные установки для поддержания здоровья, улучшения качества жизни и долголетия. Планируется, что на базе аптек будет сформирован бесплатный консультационный центр по вопросам ЗОЖ.

На один день пространство флагманской аптеки превратилось в настоящую бьюти-лабораторию, где были представлены последние новинки от ведущих косметических брендов Avène, Filorga, Labo, La Roche-Posay, Mavala, Phyto, Vichy, а также инновационные процедуры по уходу за кожей, волосами и ногтями.

Профессионалы лаборатории эстетической медицины Filorga представили новейшие продукты Filorga Eyes-Absolute – комплексный уход за кожей контура глаз, а также идеальный восстанавливающий лосьон NCTF-Эссанс. Швейцарский бренд Mavala провёл сессии лечебного маникюра с использованием абсолютно нового продукта Mava-Strong. Французская марка La Roche–Posay представила UV- чувствительный стикер, который обучает правилам пребывания на солнце. Специалисты марки Vichy провели диагностику волос и кожи головы на аппарате «Трихоскоп». Стилист марки Phyto поделился секретами укладок для здоровья волос. Эксперты дермокосметического бренда Avène провели индивидуальные консультации по уходу за кожей. Свои инновационные косметические продукты для ухода за кожей и волосами представила швейцарская лаборатория Labo.

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