Итальянская вневозрастная одежда Jijil на выставке CPM

Итальянский бренд Jijil совместно с компанией Superstudio впервые примет участие в выставке моды CPM, которая состоится 30 августа – 2 сентября в Москве. Jijil – молодой и прогрессивно развивающийся бренд родом из Апулии, который от сезона к сезону создает коллекции модной, удобной и вневозрастной одежды. Одной из основных целей участия Jijil в CPM – показать профессиональному сообществу байеров всё разнообразие истинно итальянского стиля спорт-шик, продемонстрировать участникам выставки модные решения для составления повседневного гардероба активной женщины. Также бренд развивает детскую линию Jijil Jolie, первостепенное значение при производстве которой уделяется подбору натуральных тканей.

Jijil – итальянский премиальный бренд, основанный в 2008 г. в регионе Апулия, который славится креативным и инновационным подходом к ведению бизнеса. Jijil делает ставку на постоянные исследования, эксперименты в подборе и сочетании тканей, разработку особых лекал, которые подчеркивают женственность.

Superstudio – итальянская компания со штаб-квартирой в г. Риччоне и шоу-румом в Москве. Сегодня Superstudio, основываясь на свой 25-летный опыт в фэшн-бизнесе, развивает в России и СНГ ряд премиальных брендов, производство которых сосредоточено исключительно в Италии.

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