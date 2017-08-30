Спортивная коллекция Triaction в стиле ар-деко от Triumph

Немецкий бренд нижнего белья и домашней одежды Triumph представляет новую коллекцию инновационной спортивной линии Triaction для занятий спортом разной степени интенсивности – Cardio и Studio. Коллекция с сертифицированной системой поддержки груди, совместившая в себе технологичные материалы и роскошный стиль «ар-деко», поступит в магазины бренда в августе.

Вдохновившись стилистикой ар-деко, отличающейся строгой геометричностью, пестрыми орнаментами и дорогими материалами, дизайнеры Triumph раскрасили высокотехнологичную спортивную коллекцию в роскошный черный и будуарный пудровый цвета, смешав их с «павлиньим пером» – основным принтом нового сезона.

Модные и функциональные, все модели Triaction от Triumph обеспечивают оптимальную поддержку груди любого размера, «дышат» и хорошо впитывают влагу, становясь таким образом оптимальным решением для занятий самыми разными видами спорта, в том числе высокоинтенсивными. Специально для последних в Triaction выделена отдельная линия Cardio: благодаря инновационной технологии 3D Powertech каждая из моделей линии обеспечивает усиленную поддержку груди, идеальную посадку и комфорт даже во время занятий сайклингом, бегом или кикбоксингом.

В Cardio особого внимания заслуживает модель Boost Lite с модными вставками из сетки и небольшим пуш-ап эффектом – она подчеркивает женственные формы и изгибы, а регулируемые бретельки обеспечивают превосходную поддержку во время интенсивных тренировок.

В линии Studio также есть пополнение в виде новой модели бюстгальтеров Free Motion, которые визуально увеличивают грудь с помощью небольших вставок, при этом идеально поддерживают ее и обеспечивают мышечный тонус во время занятий стретчингом и йогой. В зависимости от размера груди можно выбрать вариант с небольшими вставками в чашечки или с пуш-ап эффектом, а благодаря удобным бретелькам-трансформерам такой бюстгальтер можно носить не только в зале, но и в повседневной жизни.