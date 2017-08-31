Осеннее меню BEAUTY bar & kitchen

Осень — время сезонных овощей и фруктов. Пора когда необходимо укреплять иммунитет и отгонять хандру разноцветными и необычными сочетаниями продуктов. В основу новых курсов, которые появились во всех уже существующих разделах меню, легли такие продукты как тыква, кукуруза, лисички, щавель, утка и пр.

Так, в разделе закусок появились два новых вида брускетт: с томатами и кремом песто, а также с паштетом из лисичек. В качестве новых первых блюд в BEAUTY bar & kitchen предлагают тыквенный и кукурузный крем-супы. Последний — заливной, с чипсами из бекона, землей из оливок, рукколой, шпинатом и слайсами редиса.

Салад нисуаз с тунцом и молодым картофелем; утиная грудка с кремом из тыквы и соусом глинтвейн

Не обошлось без использования локальных ингредиентов. В меню свое место нашла мурманская треска, которую дополнили соусом «Бер-блан». А в разделе «Мясо/Птица» — голень ягненка с соусом порто и печеным томатом, и утиная грудка с кремом из тыквы и соусом глинтвейн.

Напитки продолжают осеннюю историю. В барной карте появился новый раздел детокс-смузи и лимонадов, которые не только с легкостью решат сезонные проблемы с настроением, но и станут мощным источником витаминов. Например, смузи из моркови, апельсинов и имбиря с добавлением эхинацеи не только очистят организм, но и повысят общий тонус. А лимонад «Годжи Style» на основе отвара из ягод годжи и имбиря, с добавлением брусники, красного апельсина и женьшеня станет натуральным природным энергетиком, который укрепит иммунитет.

Поддержат градус хорошего настроения и не дадут замерзнуть согревающие коктейли. Среди них «Имбирный пряник» на пряном роме, выпаренном квасе, Бехеровке и сливках, или «Соленые тропики» на основе рома, ликера Grand Marnier, апельсинового сока и пюре из маракуйи.

BEAUTY bar & kitchen

ПС., ул. Лахтинская, 9

(812) 946 43 66

www.beautycafebar.ru

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