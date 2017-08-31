Очки Billionaire в оправе из крокодиловой кожи

BILLIONAIRE представляет первую коллекцию очков в оправе из крокодиловой кожи.

В основе создания первой осенне-зимней коллекции очков Billionaire 2017/18 лежит концепция роскоши, элегантности и ручной работы. Крокодиловая кожа — аллюзия на ключевые модели одежды Billionaire. Мягкая и текстурированная, она представлена в благородной цветовой гамме: классический черный, беж, насыщенный коричневый, бордо, серый и глубокий синий.

Очки Billionaire — статусный аксессуар, владелец которого не останется незамеченным.

Стоимость моделей — от € 998,00.

С августа 2017 года коллекция доступна в интернет-бутике бренда billionairecouture.com.

Тэги: Billionaire, крокодиловая кожа, мужские очки, предметы роскоши