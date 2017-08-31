Международная ярмарка современного искусства COSMOSCOW объявляет список галерей и художников пятого выпуска.

Пятый юбилейный выпуск Cosmoscow, единственной международной ярмарки современного искусства на территории России, пройдет в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября 2017 года при поддержке стратегического партнера Credit Suisse, ювелирного партнера Messika, автомобильного партнера Bentley и официального партнера Beluga Transatlantic.

В этом году в Cosmoscow примут участие 54 галереи из Европы (Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Россия, Швейцария, Великобритания) и США, которые представят вниманию коллекционеров и любителей искусства произведения более чем 150 художников. По сравнению с предыдущими выпусками это рекордное число галерей и художников и обусловлено интересом к ярмарке как внутри страны, так и за рубежом.

В 2017 году Cosmoscow запускает целый ряд новых инициатив, к числу которых относятся секции Collaborations, Focus и Past Present, а также специальный приз «Лучший стенд Cosmoscow», который обеспечит победившей галерее бесплатное участие в следующем выпуске ярмарки. Победителя приза определит авторитетное жюри, в состав которого входят представители российских арт-институций: Ирина Горлова (Государственная Третьяковская галерея), Алиса Прудникова (ГЦСИ), Екатерина Кибовская (Московская международная биеннале молодого искусства), Алексей Новоселов (Московский музей современного искусства). Главным критерием, которым члены жюри будут руководствоваться при принятии своего решения, является качество экспозиции стенда.

Gisich gallery — Виталий Пушницкий, Студия ожидание №9

Секция Collaborations

Новая секция Collaborations призвана укрепить программу Cosmoscow, предоставляя уникальную возможность российским и международным галереям принять участие в ярмарке и создать единое экспозиционное пространство.

Raster Gallery (Варшава) – один из пионеров и лидеров на рынке современного искусства в Центральной Европе и одна из наиболее известных польских галерей в мире – представит работы группы Slavs and Tatars, а также Рафала Буйновского, Каролины Яблонской и Янека Симона. Таллинская галерея Temnikova & Kasela видит своей целью профессиональное представление как уже известных, так и начинающих эстонских художников и укрепление их авторитета на международной сцене. В этом году Temnikova & Kasela покажет на Cosmoscow работы Мерике Эстны, Кайдо Оле и Ольги Чернышевой. Берлинская галерея Sandy Brown привезет в Москву творения Дены Яго, Тимоти Дэвиса, Ильи Карилампи и Од Паризе. Boccanera Gallery из итальянского города Тренто познакомит зрителей с творчеством Линды Каррары и Небойши Деспотовича. На стенде французской галереи 55Bellechasse можно будет увидеть работы Паскаля Вошеле, Владимира Сулягина и Давида Рамиреса Гомеса.

Основанная в 2008 году московская Galerie Iragui видит своей основной задачей привлечение внимания к современному русскому искусству. На ее стенде в рамках Cosmoscow 2017 будут представлены произведения Дениса Строева и Петра Кирюши. Московская галерея современного искусства «Треугольник» впервые открыла свои двери в 2015 году на территории ЦСИ «Винзавод», в самом сердце московской художественной сцены. Вниманию гостей Cosmoscow галерея представит работы Кирилла Кто и Алексея Боголепова. Tatjana Pieters Gallery (Гент) выставляет произведения Хеннинга Гамильтона, Вероники Паусовой, Майкла Пайбаса, Дерека Салливана и Филиппа ван Сника. На стенде Odile Ouizeman Gallery (Париж) можно будет увидеть творения Стефана Краснянски. Samuel Maenhoudt Gallery (Кнокке) покажет работы Антуана Роуза и Ромины Рессиа.

Секция Focus

В новой секции Focus в рамках Cosmoscow 2017 будут представлены пять норвежских галерей: Rake (Тронхейм), Центр современного искусства Khartoum (Осло), LOCUS (Осло), ProsjektromNormanns (Ставангер) и Terminal B (Киркенес). Все они являются «гибридными» галереями, которые сочетают в своей деятельности рыночные механизмы со стратегиями некоммерческих институций, руководимых художниками, представляя своего рода срез современного норвежского искусства и олицетворяя собой скандинавскую модель поддержки и развития искусства. Норвежские галереи участвуют в Cosmoscow 2017 при поддержке фонда OCA (Офис современного искусства, Норвегия), Pikene på Broen, а также Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина.

RAKE gallery

Секция Main

В этом году в секции Main представлены галереи, три из которых не пропустили ни одного выпуска ярмарки. К их числу относятся XL Галерея (Москва), Галерея Марины Гисич (Санкт-Петербург) и галерея pop/off/art (Москва). На стенде XL Галереи, на счету которой с 1993 года уже более 200 выставок, будут представлены работы Виктора Пивоварова, а также проект Александра Повзнера, весной этого года участвовавший в Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж». Основанная в 2000 году Галерея Марины Гисич – одна из первых галерей современного искусства в Санкт-Петербурге – познакомит зрителей с произведениями Виталия Пушницкого и Надежды Зубаревой. Галерея pop/off/art представит произведения Влада Юрашко и Владимира Потапова.

Regina Gallery (Москва) представит работы Сергея Браткова и Семена Файбисовича. На стенде первого в России аукциона современного искусства VLADEY (Москва) можно будет увидеть работы Сергея Зарвы, группы CrocodilePOWER, Олега Целкова, Тани Пеникер, Владимира Логутова, Семена Файбисовича, Павла Пепперштейна и Александра Виноградова. Галерея имени братьев Люмьер (Москва) представит кураторский проект «Сто лет в фотографии», экспозиция которого охватывает историю развития советской фотографии в 1920–1990 годы. На стенде АРТ4 (Москва) будут представлены работы Анны Желудь и Олега Васильева; Artwin Gallery представит работы Артема Филатова и Димы Ребуса; Anna Nova Gallery (Санкт-

Петербург) привезет в столицу работы Aljoscha и Ростана Тавасиева, чей новый мультипликационный проект-сериал, рассказывающий об изобразительном искусстве далекого будущего, был впервые представлен в галерее весной этого года. Экспозиция Восточной галереи (Москва) будет целиком состоять из произведений Владимира Трямкина. Работы Марины Звягинцевой и Владимира Дубосарского можно будет увидеть на стенде Галереи 21 (Москва). Галерея RuArts (Москва) выставит творения Марата Morik Данильяна и Алексея Лучко (Luka).

Каждый год список участников Cosmoscow пополняется новыми именами. Среди «новичков» в этом году отмечены: Askeri Gallery (Москва) с работами Конора МакКриди и Джей Йонг Ким; Галерея Нади Брыкиной (Цюрих, Москва) с работами Марлена Шпиндлера и Валерия Юрлова; Art Select (Бахрейн) с работами Балькеса Фахро.

Секция Discovery

Участниками секции Discovery являются молодые галереи, которым менее пяти лет и те, которые знакомят публику с творчеством молодых и начинающих художников. Впервые в рамках данной секции в Cosmoscow принимают участие: Fragment Gallery (Москва), представляющая работы Ильи Федотова-Федорова и Алекса Мартинса; Omelchenko Gallery (Москва), показывающая произведения Юлии Малининой; VP Studio (Москва) с работами Александра Бродского старшего и Александра Бродского младшего.

Помимо новых работ Таус Махачевой, участницы основного проекта Венецианской биеннале 2017 года, галерея Shaltai Editions (Москва) также покажет новую серию литографий Александры Паперно. Галерея «Роза Азора» (Москва) удивит зрителей новыми творениями Ариадны Арендт и Ивана Языкова. Свежие работы Евгении Ножкиной можно будет увидеть на стенде галереи «25 Кадр» (Москва), там же будут представлены произведения Евгения Медведева-МА, трагически скончавшегося прошлой осенью в возрасте 40 лет.

Секция Past Present

Past Present – это новый курируемый раздел ярмарки, включающий в себя произведения, предоставленные галереями, которые работают не только с молодыми авторами, но и с классиками отечественного современного искусства. Цель раздела Past Present, который ориентирован, прежде всего, на коллекционеров и подготовленного зрителя – расширение диапазона ярмарки, попытка поставить искусство настоящего момента в значимый культурно-исторический контекст. В экспозицию включены работы, предоставленные следующими российскими галереями: Галерея XL, VP Studio, галерея pop/off/art, АРТ4, Галерея Марины Гисич и 11.12 Gallery.

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