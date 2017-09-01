Женская коллекция ELEVENTY осень-зима 2017-18

Осенне-зимняя коллекция Eleventy 2017-2018 представляет новый стиль для женщин в поисках женственности и в постоянном стремлении к роскоши.

Ткани, сделанные в Италии с любовью и заботой профессионалов, порождают коллекцию, которая являет собой высший уровень итальянского мастерства, в результате чего появляется стиль Eleventy.

Стиль бохо-шик — это свободные брюки, подвязанные шнурком на талии, длинные приталенные пальто из кашемира, которые удлиняют силуэт и подчеркивают женственность. Образ завершается сапогами для верховой езды, мастерски созданными вручную.

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Eleventy

Eleventy

Пальто из жаккардовой ткани и кашемира представляет собой стиль Country Chic; рубашки из хлопка и поплина с широким поясом и бантом создают вневременной образ. Вязаные платья с меховыми вставками прекрасно смотрятся с изысканным кожаным ремнем ручной работы.

Ассиметричные линии на юбках, платьях и брюках предлагают стиль деталей, улучшая имидж женщины, которая постоянно находится в поиске современного образа в сочетании с вечной роскошью.

Верхняя одежда представлена в различных видах пальто из тканей с меховой отделкой, которые идеально подходят для городских будней. Короткие двубортные куртки и ветровки – основа образа для предстоящей зимы.

Линия Platinum от Eleventy — наиболее возвышенная и важная часть коллекции — роскошные ткани и пряжа, двусторонний кашемир, первоклассная 14 мкм калибровочная шерсть для мягкости одежды и шелк в сочетании с альпакой и кашемиром. Свитера привлекают своими сложными стежками мягких нитей, а пальто и куртки со съемными деталями позволяют персонализировать свой образ.

Цветовая палитра коллекции — множество оттенков серого и натуральных земных оттенков, которые придают коллекции спокойствие. Прикосновение цвета, такого как желтовато-коричневый, мягко сочетается с палитрой, в то время как фиолетовый и белый позволяют создать новые контрастные образы.

Тэги: ELEVENTY, женская коллекция, осень-зима 2017/18