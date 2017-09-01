Украшения UNOde50 в школьном стиле

01.09.2017 • Шопинг • : 87

Специально для тех, кто испытывает легкое чувство ностальгии по новым ручкам и остро заточенным карандашам, UNOde50 представляет линию PENCIL из коллекции FW 17/18.

Название этой линии относит к главной ценности бренда – творческой свободе и возможности самовыражения. На каждом украшении из коллекции PENCIL можно увидеть деревянные и металлические элементы, напоминающие карандашный грифель.

Линия украшений PENCIL уже доступна во всех магазинах бренда и на сайте unode50.ru.

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