Украшения UNOde50 в школьном стиле

Специально для тех, кто испытывает легкое чувство ностальгии по новым ручкам и остро заточенным карандашам, UNOde50 представляет линию PENCIL из коллекции FW 17/18.

Название этой линии относит к главной ценности бренда – творческой свободе и возможности самовыражения. На каждом украшении из коллекции PENCIL можно увидеть деревянные и металлические элементы, напоминающие карандашный грифель.

Линия украшений PENCIL уже доступна во всех магазинах бренда и на сайте unode50.ru.

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