Как взрослые: WOOLRICH Kids, осень 2017

В осеннюю детскую коллекцию WOOLRICH вошли миниатюрные копии всего того, что выбирают взрослые поклонники бренда: парки, бомберы, пончо, кардиганы и свитера из кашемира – для детей от 4 до 14 лет.

В новом сезоне марка предлагает одевать детей в вещи базовых цветов: темно-синий, хаки, серый. Куртки и бомберы защитят от перепадов температур и понравятся активным детям – материалы, из которых они выполнены, не сковывают движений.

С наступлением русских морозов WOOLRICH предлагают дополнить гардероб миниатюрами эталонных парок. WOOLRICH Arctic Parka и Mountain Jacket можно будет найти в коллекции для мальчиков, а G’S MILITARY ESKIMO NF – в линии для девочек.

Продажи уже стартовали на www.woolrich.eu.

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