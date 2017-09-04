Коллекция парных кроссовок ONESOUL от Alberto Guardiani

В новом сезоне осень-зима 2017-18 Alberto Guardiani представляет ONESOUL – новую коллекцию универсальных парных кроссовок для мужчин и женщин. Стремясь соответствовать строгим требованиям современных покупателей, итальянский бренд предлагает прекрасный компромисс между комфортом и стилем, оптимальный выбор для жизни в динамичном ритме.

ONESOUL – настоящая революция в мире спортивной обуви. Эти кроссовки прекрасно совмещают в себе конструктивистский дизайн, функциональность и тщательную проработку деталей. Они прекрасно дополнят различные по формальности и стилю образы – от спортивного до офисного и даже коктейльного.

Для модели характерно нестандартное сочетание минималистичной верхней части со спортивной подошвой, типичной для беговых кроссовок. Оригинальная подошва состоит из трёх элементов – цветной контрастной вставки c тисненным логотипом Alberto Guardiani, белого основания и рифленого покрытия, цвет которого также может меняться в зависимости от дизайна.

Черно-белая модель ONESOUL с контрастной вставкой красного цвета в продаже на сайте www.albertoguardiani.com и других магазинах марки уже с июля 2017 года. C сентября мужские и женские модели ONESOUL будут доступны в других цветовых решениях и материалах – от войлока и шерсти меланж до шелка с люрексом и мехом пони.

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