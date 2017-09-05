Следуйте своим инстинктам с Aura Mugler

«Аура — это неконтролируемое волшебство, становящееся реальностью благодаря магнетизму аромата» — Тьерри Мюглер

Парфюмерный дом Thierry Mugler запускает в этом году новые женские духи — Aura Mugler («Аура»), открывая новую главу в своей истории. Туалетные духи призваны разбудить потаенные инстинкты женщины. Полный энергии, затягивающий, животный и чувственный, этот новый аромат также представлен в виде лосьона для тела и геля для душа.

Тьерри Мюглер и его команда стремятся воспеть внутренний инстинкт женщины посредством «Ауры» — духов, которые сочетают животные и растительные ноты. Этот новый аромат, название которого снова начинается с «А», как у духов «Alien» and «Angel», является результатом большой совместной работы Сандрин Грослье, президента компании Thierry Mugler, Пьера Оласа, ольфактивного художественного руководителя, и четырех парфюмеров компании Firmenich — Дафне Бюге, Амандин Клерк Мари, Кристофа Рейно и Мари Саламань.

Аромат с тремя сердцами

Духи «Аура» созданы как ольфакторный опыт, как средство для самопознания. Их композиция базируется на трех взаимосвязанных сердцевинах. Инстинктивная сердцевина (нота «тигровая лиана») перекликается с ботанической сердцевиной (листья ревеня и цветки апельсинового дерева) и плотской сердцевиной (стручок бурбонской ванили и древесная нота «wolfwood»).

Пьер Олас рассказал, что парфюмеры использовали ботанические компоненты для создания животных нот и переосмыслили семью тропических зеленых нот в стиле Mugler: «В последние годы ароматы снова стали более восточными, более чувственными, но без использования животных нот. Мы предлагаем возвращение к животным нотам, но в современном ключе, не используя сырье начала века. Мы поставили растения на службу животным нотам и переосмыслили ольфакторную семью восточно-зеленых ароматов в стиле Mugler, использовав растительное сырье«.

Mugler, парфюмерный бренд, названный так по имени французского дизайнера одежды Тьерри Мюглера, находившегося на пике славы в конце 1980-х, в 1992 году выпустил свои первые духи, ставшие легендой — Angel. Необычный для своего времени аромат — ярко-женственный в противоположность доминировавшей тогда моде на «бесполые» ароматы — Angel задал целый тренд в парфюмерии. Это был тренд будущего, в котором женский пол является главным оружием. В 2005 году Mugler выпустил новые смелые духи — Alien, снова проигнорировав существовавшие стандарты.

В 2010 году Mugler решил отправиться на поиски женственности и раскрытия роли каждой женщины в обществе. Французский парфюмерный дом снова отошел от стандартов и выпустил духи Womanity. Это было прекрасное послание о невидимой связи между женщинами по всему миру.

Новые женские духи Aura Mugler — это первобытная женственность, квинтэссенция женщины. Женщина Aura Mugler черпает свою энергию в природной стихии. Aura Mugler приглашает вас восстановить связь с вашим внутренним естеством и освободить всю вашу женственность и ауру.

Духи Aura Mugler построены на двойной пульсации, двойной сверхдозе ноты «тигриной лианы» и листьев ревеня. Одна нота — животная, насыщенная и полная энергии, другая — растительная, сверкающая и игривая. Вместе они создают одно бьющееся сердце в сердцевине духов. Только одна эмоция, сильная и энергичная, звучит громко — ваш инстинкт, ваша аура. Сочетая растительную свежесть с животной чувственностью, эти восточно-растительные духи источают насыщенные ноты с энергичным характером.

Прекрасно гармонируя со шлейфом духов и их вдохновением, флакон, как это обычно для всех флаконов духов Тьерри Мюглера, не может не впечатлять. Это произведение искусства было придумано самим Тьерри Мюглером, а затем реализовано скульптором. Притягательный флакон изумрудного цвета имеет форму многогранного сердца, поглощающего свет и украшенного металлической буквой «М».

Парфюмерный дом выбрал белорусскую топ-модель Женю Катаву в качестве лица «Ауры» — брюнетку с зелеными кошачьими глазами.

Туалетные духи «Аура» представлены в виде флаконов 30, 50 и 90 мл, плюс запасной блок в 100 мл, также в линии есть лосьон для тела и гель для душа. В январе 2018 года в коллекции должны появиться крем для тела и спрей-деодорант.

www.mugler.com

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