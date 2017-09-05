PHOTOBOOKFEST примет участие в COSMOSСOW

Первый в России фестиваль фотокниг PHOTOBOOKFEST будет представлен на ярмарке современного искусства Cosmoscow. С 8 по 10 сентября 2017 года на стенде PHOTOBOOKFEST можно будет узнать итоги главного фотокнижного события года, а также увидеть издания, вошедшие в финал конкурсной программы фестиваля, среди которых – «Я, Обломов» Икуру Куваджимы.

Дебютный PHOTOBOOKFEST прошел в мае 2017 года в Центре фотографии имени братьев Люмьер и включал конкурсный, образовательный и выставочный блоки, а также портфолио-ревю для фотографов. На период фестиваля Центр фотографии превратился в площадку для международной коммуникации. С лекциями и мастер-классами выступили более тридцати специалистов, среди которых: Лесли А. Мартин (США, арт-директор издательство Aperture), Дитер Нойберт (Германия, куратор Kassel Fotobook Festival), Питер Пуклус (Венгрия, художник), Сальваторе Витале (Швейцария, художник, редактор Yet Magazine), а также Игорь Мухин (Москва, фотограф), Надежда Шереметова (Санкт-Петербург, куратор ФотоДепартамент), Яна Романова (Санкт-Петербург, фотограф) и многие другие.

Миссия PHOTOBOOKFEST – открыть широкой аудитории фотокнигу как актуальной формат художественного высказывания, предоставить возможность горизонтальных связей, международного обмена опытом и живого общения.

Следующий PHOTOBOOKFEST пройдет весной 2018 года, представит не менее яркую программу и вновь соберет российских и иностранных экспертов, художников, кураторов, дизайнеров, издателей.

http://photobookfest.com/

www.cosmoscow.com

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