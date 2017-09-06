Открытые уроки по йоге и боди-балету в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

В сентябре 2017 года ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» запускает совместный проект с магазином спортивных товаров «Reebok». Под куполом молла с красивейшим видом на «Москва-Сити» по вечерам лучшие тренеры «Reebok» для всех желающих будут проводить открытые уроки йоги и боди-балета.

До конца ноября каждую среду с 19:30 до 21:00 все посетители торгово-развлекательного центра приглашаются на открытые уроки по йоге и боди-балету, которые развернутся на 6-м этаже молла под чутким руководством одного из лучших тренеров «Reebok» Анны Харьковской. Тренер имеет огромный опыт в таких направлениях как йогатерапия, хатха йога, йога для беременных, послеродовое восстановление и йога нидра. Анна прошла многочисленные курсы йоги у таких гуру, как Нирвер Каур, Ольга Верба, Артем Фролов, Артем Чернышов, Ярослав Авдиев. Ее практика подходит для новичков и тех, кто продолжает практику йоги и желает продвинуться на этом пути. Йога под руководством Анны Харьковской также подходит тем, кто желает научиться расслабляться и использовать древние техники йоги для улучшения качества своей жизни. Как говорит сама Анна: «Цель моего занятия — помочь найти ключик к здоровой, полноценной и яркой жизни!».

«АФИМОЛЛ Сити»

Москва, Пресненская набережная, д.2

www.afimall.ru

Тэги: Reebok, АФИМОЛЛ Сити, йога, открытые уроки