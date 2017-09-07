CPM — Collection Première Moscow на подъеме

2 сентября свою работу успешно завершил 29-й сезон выставки CPM–Collection Première Moscow, ведущей деловой платформы индустрии моды и готовой одежды в Восточной Европе. Осеннюю сессию закупок посетило 22 900 специалистов из России, стран ближнего зарубежья и Европы. 1300 торговых марок из 27 стран мира привезли в Москву свои новые коллекции сезона весна-лето 2018, что превысило показатель предшествующего сезона на 7,4%.

Яркую церемонию открытия выставки провели известная российская певица Сати Казанова и популярная телеведущая Юлия Барановская. В своем приветственном слове они поделились с гостями CPM информацией об участии в выставке торговых марок из Индонезии и Индии, успешном продолжении инициативы Top Buyer Lounge, а также запуске нового спецпроекта CPM My Country с дизайнерами из Нижнего Новгорода и собственными яркими эмоциями от знакомства с новыми коллекциями.

Традиционно внимание многих гостей выставки было приковано к программе показов, состоящей более чем из 40 подиумных дефиле с женскими, мужскими и детскими коллекциями одежды, линиями белья и аксессуаров, а также конкурсного проекта Burda Fashion Start. Яркие образы моделей сводных и индивидуальных показов создавали стилисты школы визажистов Iconface и амбассадоры японского бренда Lebel, чьи работы были высоко отмечены fashion директором CPM Александром Радермахером.

Многопрофильная деловая программа CPM позволила большому кругу специалистов разных сегментов индустрии моды получить не только актуальную информацию по интересующим их темам, но и познакомиться с новыми экспертами в области дизайна и производства одежды, ритейла и франчайзинга, консалтинга и прогнозирования трендов. Все это стало возможным благодаря работе форума RFRF (Russian Fashion Retail Forum) при участии Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting, агентства WGSN, байерской программе проекта Top Buyer Lounge от Союза Русских Байеров и журнала Buyer.

Уже второй сезон мобильное приложение CPM App позволяет моментально найти любого участника выставки и запланировать деловую встречу, а с нового сезона благодаря сотрудничеству с сервисом LeClick еще и забронировать столик в любом ресторане Москвы. По результатам многих положительных откликов посетителей, территория выставки вновь была оформлена в последних тенденциях интерьерных ароматов от компании «Третье чувство», а звездным гостям CPM представлялись новинки от Daisy Magazine и Natura Siberica.

На выставке CPM традиционно представлен широкий ассортимент модной одежды: женская, мужская и детская мода, нижнее белье, изделия из кожи и меха, вечерние наряды, одежда для досуга и аксессуары. В рамках проекта уже не первый год успешно работает раздел CPM Handmade, в котором представлены изделия ручной работы, а также программа поддержки молодых дизайнеров из России CPM Designerpool, включающая стенды торговых марок и сборные показы коллекций на подиуме. В сегментах CPM Premium, Mode Lingerie & Swim Moscow, а также CPM Accessories наблюдался рост активности байеров, а особенной популярностью пользовались премиум-бренды из раздела CPM Kids.

Позитивно оценила сезон Ольга Ямщикова, директор бренда Brusnika: «Российский бренд женской одежды Brusnika принимает участие в выставке CPM уже третий раз. Наша цель — презентация продукции оптовым покупателям, заключение выгодных договоров на поставку и расширение деловых и торговых связей. Уровень организации выставки и большой круг заинтересованных лиц позволяет это сделать. Во время участия в выставке CPM удалось познакомиться и представить свою продукцию новым поставщикам, что позволило расширить круг делового и торгового сотрудничества».

Участник программы Top Buyer Lounge Надежда Филиппова, байер бутиков Nadine и Flamingo (Новосибирск) отметила: «Благодаря организаторам мы сделали заказы, хочется поблагодарить CPM за отель и сервис, и, конечно, за продвижение нашего бизнеса».

Новинки сезона весна-лето 2018 не оставили равнодушными многих российских знаменитостей – в числе первых посетителей CPM были Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина, Светлана Мастеркова, Ясмина Муратович, Евгений Малкин, Лариса Вербицкая, Дмитрий Губерниев, Екатерина Дробыш, Константин Андрикопулос, Маша Цигаль, Алиса Гребенщикова, Анастасия Денисова, Ирина Лачина, Маргарита Митрофанова, Дарья Повереннова, Анна Невская, Яна Поплавская, Евгения Малахова, Ирина Медведева, Светлана Камынина, Екатерина Одинцова и многие другие.

Следующая выставка CPM–Collection Première Moscow пройдет в период с 19 по 22 февраля 2018 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона осень-зима 2018/19.

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www.cpm-moscow.com

Тэги: CPM, Collection Premiere Moscow, fashion-ритейл, индустрия моды