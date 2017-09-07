8 сентября ресторан Modus: концерт INDIANA Project

8 сентября в «MODUS RESTAURANT» состоится pre-party главного развлекательного события этой осени — фестиваля «КАНИКУЛЫ VKLYBE.TV». Необыкновенный вечер порадует летней музыкой от INDIANA Project и жаркими сетами Dj Lupin.

INDIANA Project – музыкальный проект из Москвы, сочетающий в своем звучании элементы synthpop, edm, indiepop, neosoul. В 2014 году музыканты стали победителями престижного музыкального конкурса Stage Battle, проводимого Studio No7 при поддержке «Rolling Stone», в номинации «Лучший электронный проект 2014 года». В апреле 2015 вышел сингл и клип INDIANA Project на песню ‘Spaceman’, собравшие большое количество положительных отзывов по всему миру. Рецензию на трек написал Пол Окенфолд. В январе 2016 группа вернулась из Нью-Йорка, где записала нескольких свежих синглов, которые планирует представить в ближайшее время.

Уже в эту пятницу вы услышите их первыми. Продлите свое лето в Modus.

08.09.2017

OFFICIAL PRE-PARTY

MODUS RESTAURANT

Москва, 1-й переулок Туженников, 4

INFO & RESERVE: 8 (495) 221-10-23

Тэги: INDIANA Project, концерт, ресторан Modus