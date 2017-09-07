Buro 24/7 и культовый журнал о моде System провели ужин в Москве

В июле 2017 года стало известно, что компания Buro 24/7, основанная Мирославой Дума и Фирой Чилиевой, приобрела контрольный пакет влиятельного журнала о модной индустрии System. Бренды объединят свою экспертизу в области медиа и преимущества модной журналистики в печатном и цифровом формате для совместного динамичного развития на глобальном рынке.

Элизабет фон Гуттман, Фира Чилиева, Мирослава Дума и Полина Дерипаска

5 сентября Buro 24/7 и System устроили камерный ужин в ресторане в Chef’s Table для ключевых партнеров на российском рынке, чтобы поделиться дальнейшими планами и стратегией сотрудничества. Гостями ужина стали основатели Buro 24/7 Мирослава Дума, Фира Чилиева и Полина Дерипаска, издатель Buro 24/7 Лидия Ларсен, основатель Buro 24/7 Казахстан Меруерт Ибрагим, команда журнала System — основатель Элизабет фон Гуттман, редактор Джонатан Вингфилд и генеральный директор Рафаэль Барчуков, а также Андреас Шмайдлер (Mercury), Айсель Трудел (Aizel), Бенуа Дюкра (Boucheron), Жан-Кристоф Каттин (Bulgari), Жак Шене (Chanel), Тома Коллетт (Hermes), Евгения Лешкова (Louis Vuitton) и Александр Четвериков (LVMH).

Меруерт Ибрагим и Элизабет фон Гуттман

В ресторане Chef’s Table лучшие кулинарные мастера готовят в формате «шефского стола» на уникальной технике Grand Cuisine. Специальный сет «Пробуждение» для гостей приготовил Ликарион Солнцев — шеф-повар WR Lab. Ужин проходил под аккомпанемент британского пианиста Стивена Ридли. Уникальный иммерсивный флористический спектакль подготовил Роман Ковалишин и его Бюро Visionär.

Тэги: Buro 24/7, Мирослава Дума, журнал System, ресторан Chef's Table