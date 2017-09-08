Фестиваль фудтраков в Outlet Village Пулково

9 и 10 сентября в Outlet Village Пулково пройдет второй в этом сезоне фестиваль фудтраков и уличной еды Happy Food Trucks Weekend. После осеннего шопинга покупатели смогут насладиться вкусной едой и теплыми напитками.

Сентябрьский гастрономический уикенд запомнится уже полюбившимися хот-догами из Van Dog с начинками на любой вкус, румяными бейглами от Bagel Wheels: чёрный — с лососем и сливочным сыром, «Камчатский» — с натуральным мясом краба и соусом «Беарнез», а также хит 2017 года – бэйгл «Цезарь» с нежной куриной грудкой. SB Burgers продолжат знакомить покупателей с «Пьяной бабушкой» и «Элвисом», а также покажут полный «Juicy Couture».

Новинкой фестиваля в аутлете станет яркий фудтрак «Mama’s», который предложит блюда мировой кухни на вынос: от сочных бургеров до крем-супа, от всевозможных сэндвичей до вкуснейших чизкейков. В Mother Trucker можно будет попробовать картофель фрайз с блю-чиз, тунцом, беконом или пепперони. Не обойдут стороной и любителей здоровой и вкусной пищи: в Brown Bear приготовят шаверму с сочной куриной грудкой, фалафель и натуральное мороженое без консервантов.

В магазинах Outlet Village Пулково покупателей ждут скидки от 30% до 70%.

Часы работы Outlet Village Пулково:

воскресенье – пятница: 10.00 — 21.00

суббота: 10.00 — 22.00

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1

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