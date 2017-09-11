Первая в России кабина красоты Valmont

В салоне красоты Jean Louis David «Гименей» (Москва) открылась первая в России персонализированная кабина красоты Valmont. Ведущие косметологи салона, прошедшие обучение у международного тренера Valmont, предлагают широкий выбор SPA-ритуалов и процедур с использованием средств швейцарского бренда.

Следуя традициям швейцарской медицины, марка использует чистейшие природные ингредиенты и последние достижения клеточной косметологии для создания эффективных антивозрастных средств. Уже более пятнадцати лет профессиональная линия Valmont представлена в лучших SPA-салонах по всему миру.

На данный момент в меню услуг кабины красоты Valmont представлено более 10 ритуалов и процедур, среди которых уход «Принцесса Pan Dei» (интенсивный восстанавливающий уход после пребывания на солнце), «Вершина стройности» (интенсивный уход для моделирования силуэта), «Энергия ледников» (релаксация и восстановление кожи, подверженной стрессу в условиях мегаполиса) и другие.

В конце сентября в салоне будет представлена новая эксклюзивная SPA-процедура для ухода за лицом, зоной декольте и кожей рук Essence of Bees. В процедуру входят два ритуала очищения, четыре маски, а также моделирующий уход с активным 45-минутным массажем в трех эксклюзивных техниках Valmont.

Салон красоты Jean Louis David

«Гименей», 2 этаж

Москва, ул. Большая Якиманка, 22

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