Прием по случаю закрытия выставки современной живописи «Миля искусства»

5 сентября состоялся прием pop up gallery OTTEPEL совместно с Boogie Gallery по случаю закрытия выставки международной живописи «Миля искусства» в отеле «St Regis Nikolskaya» при поддержке партнеров: Palais Royal, Chocolotto и ВТБ24. На выставке представлены работы ярких представителей абстрактного экспрессионизма: Ги де Монлора и Александры Шатохиной.

На торжественный прием пришли актеры Антонина Клименко и Николай Цонку, Влада Покровская, дизайнеры Ольга Якубович и Лела Макарова-Канторович, предприниматель и президент Mercedes-Benz Classic Club Russia Алексей Прупес, политик Андрей Богданов, психолог Анетта Орлова, арт-директор Мateo Вероника Лазарева, певцы Алена Кравец и Дмитрий Нестеров многие другие, чтобы насладиться живописью, живой музыкой и шампанским Palais Royal. А главное, лично познакомиться с маркизом де Монлор, сыном и наследником творчества художника, который приехал в Москву по столько приятному и важному поводу. Именно эти составляющие сделали атмосферу вечера незабываемой.

Наталья Судова, основатель и директор международной галереи современного искусства Boogie Gallery: «Мы рады, что выставка живописи «Миля искусства» прошла именно в Москве. Имея за плечами определенный опыт, мы можем с уверенностью сказать, что выставка имеет большое значение для развития отечественного рынка современного искусства. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы выставка «Миля искусства» стала не менее интересной, яркой и успешной, чем все предыдущие. Мы благодарны членам нашего экспертного совета и совета коллекционеров, нашим партнерам, таким как Palais Royal и St. Regis Hotel».

«Миля искусства»

На выставке представлены работы классика абстрактного экспрессионизма Ги де Монлора и современной художницы Александры Шатохиной, работающей в том же стиле. Данный симбиоз ярко иллюстрирует изменения жизненного восприятия с течением времени. Война наложила огромный отпечаток на все искусство середины 20 века, в то время как современные художники видят мир в новых красках. Картины Ги де Монлора мастерски передают цветовую гамму сражений, но при всей своей мрачности они не вызывают тяжелых ассоциаций. Они как нечто мудрое, пережитое, напоминают нам о том, что нельзя сдаваться, что нужно побеждать. В этом контексте работы Александры отражают состоявшуюся победу, отсутствия сомнений в ней. Это стабильная вера в светлое будущее, в свободу, невзирая ни на что.

Вероника Табенская, Александра Шатохина, маркиз Монлор, Таша Судова

Александра Шатохина, художник: «Миля искусства» является уникальной выставкой современного искусства, проходящей в России. Для меня большая честь участвовать в этом масштабном проекте. Безусловно, деятельность Boogie Gallery положительно влияет на российскую культурную ситуацию: воспитывает у зрителей вкус к работам музейного уровня и способствует развитию художественного рынка. Хочется особенно отметить стремление галереи открывать новые имена в мире российского и зарубежного искусства и, в то же время, знакомить публику с признанными художниками».

Pop Up Gallery OTTEPEL, основанная в 2016 году, разрабатывает индивидуальные концепции мероприятий с интеграцией объектов искусства в пространство, создавая уникальную атмосферу. POP UP GALLERY OTTEPEL — это тандем высококлассных менеджеров по событийной коммуникации, маркетинга и визуальных искусств. Уже через год существования OTTEPEL стала участником 7-й Московской Биеннале современного искусства.

www.boogiepaintings.com

www.ottepelart.ru

Тэги: Boogie Gallery, Pop Up Gallery OTTEPEL, Александра Шатохина, Ги де Монлор, абстрактный экспрессионизм, выставка "Миля искусства"