Осенне-зимний лукбук s.Oliver BLACK LABEL

Каролина Куркова в новом осенне-зимнем лукбуке s.Oliver BLACK LABEL. Супермодель представляет свои любимые модели из новой коллекции.

Элегантное пальто, выполненное из высококачественного двустороннего материала с высоким содержанием натуральной шерсти, стало неизменным компаньоном Каролины Курковой в частых путешествиях. Пальто идеально завершает строгий и элегантный образ, в то же время способно стать центральным элементом casual образа.

Уютные кашемировые джемперы также заняли прочное место в гардеробе супермодели. Исключительное качество в сочетании с универсальностью (джемперы можно комбинировать с классическими брюками, юбкой-карандашом или джинсам) делают их незаменимыми вещами этой зимы.

В качестве более утепленного пальто Каролина Куркова выбрала светлое пальто на молнии. Модель имеет элегантный приталенный силуэт, лаконичные карманы и приятный глазу сливочный цвет.

Маленькое черное платье — внесезонный маст-хэв. Сочетание минималистичного кроя, струящегося материала и незаметных боковых карманов делает платье универсальным нарядом как для офиса, так и для вечернего выхода.

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