В Москве открылась выставка Дарьи Иринчеевой

6 сентября 2017 г. в московском представительстве аукционного дома Christie’s открылась персональная выставка Дарьи Иринчеевой «Пустое знание». Организатор проекта — консалтинговая компания Smart Art (в лице Анастасии Карнеевой и Екатерины Винокуровой), представила публике очередной выставочный проект, в рамках которого оказывает всестороннюю поддержку молодых талантливых российских художников.

Благодаря этому у автора появилась возможность показать зрителю свою первую в Москве персональную выставку, куда вошли почти 100 работ: 4 арт-объекта и 93 холста, представляющие собой обложки книг из советской домашней библиотеки Дарьи, но уже в интерпретации художника.

Несмотря на дождливую погоду в день официального открытия проекта, «Пустое знание» Иринчеевой оценили более 400 приглашенных гостей. Среди них: Михаил Куснирович, Леонид Михельсон, Максим Першин, Ян Яновский, Маргарита Пушкина, Екатерина Кибовская, Тереза Мавика, Василий Церетели, Сергей Перов, Полина Киценко, Ксения Чилингарова и другие.

Михаил Куснирович, Дарья Иринчеева, Василий Церетели

«Пустое знание» включено в параллельную программу международной арт-ярмарки Cosmoscow и 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

Выставка проходит при поддержке Альфа-банка, который помогает талантливым художникам реализовывать свои идеи, давая возможность получить широкое признание.

За атмосферу и настроение вечера отвечала, в том числе, компания Simple.

Выставка открыта для свободного посещения каждый день с 10:00 до 18:00, кроме выходных, до 22 сентября.

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