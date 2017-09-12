Коллекция RASARIO весна-лето 2018

Коллекция Rasario весна/лето 18 продолжает переносить нас на прекрасный вечнозеленый остров Кубу, в настроение тропических ночей, наполненных ритмом сальсы и густым ароматом сигар. Неповторимый и многогранный колорит острова смешивается в танце с шелестом шелка, россыпью бисера и нежностью кружева из новой коллекции. Дизайнер Расида Лакоба неизменно верна грациозным, приталенным силуэтам, подчеркивающим страсть и ритм кубинского яркого лета.

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Rasario 2018

Rasario 2018

Закружившись в карнавальной сальсе, главными элементами коллекции стали многочисленные рюши и воланы, напоминающие традиционный кубинский костюм. Морская гладь шелка сочетается с мягким горошком фатина, напоминающего звездное небо Гаваны. Подобно веерам, пышные металлизированные плиссировки соседствуют с манящим легким шифоном, украшенным бисером. Дразняще яркий креп переносит в центр города с игрой контрастов из пайеток и металлизированного трикотажа, напоминающего о ретро машинах.

Словно кубинская ночь веселья, сменяющаяся умиротворенным утром на Карибском берегу, цветовая палитра переходит от насыщенных желтых, красных, черных красок к пастельному розовому и нежному лазурно-голубому.

http://rasarioatelier.com/ru/

Тэги: Rasario, весна-лето 2018, женская мода