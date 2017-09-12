LVMH и Kering ввели запрет на найм моделей «нулевого размера»

Два крупных модных конгломерата — LVMH и Kering — объединились, чтобы ввести запрет на моделей так называемого «нулевого размера». Этот запрет коснется всех брендов роскоши, входящих в конгломераты: Gucci, Christian Dior, Stella McCartney, Marc Jacobs и Balenciaga, среди прочих. Оба конгломерата создали регламент в отношении здоровья моделей, стремясь сделать чуть больше в этом отношении как лидеры модной индустрии.

Антуан Арно, член совета директоров LVMH, заявил в пресс-релизе, что он серьезно относится к обеспечению того, чтобы рабочие отношения между брендами группы LVMH, модельными агентствами и моделями выходили за рамки простого соответствия требованиям законодательства. «Мы несем ответственность за создание новых стандартов для моды, и мы надеемся, что за нами последуют другие игроки в нашем секторе«.

Франсуа-Анри Пино, председатель и президент группы Kering, заявил, что посредством создания этого регламента и обязательства выполнять его группа снова демонстрирует уважение к достоинству всех женщин весьма конкретным образом. «Мы надеемся вдохновить всю индустрию последовать этому примеру, осуществив тем самым реальные изменения условий работы моделей в индустрии«.

Модели на показе Louis Vuitton, весна-лето 2017

Регламент для моделей, помимо уделения особого внимания условиям работы моделей, также касается нескольких важных моментов: бренды обеих групп обязуются работать только с моделями, которые смогут представить действующее врачебное заключение о состоянии здоровья, полученное менее чем за шесть месяцев до фотосессии или модного показа. Все бренды модных групп обязуются запретить работу с девушками-моделями 32-го размера (38-й российский размер) и мужчинами-моделями 42 размера (французской системы размеров). К кастинговым агентствам будут предъявляться требования представлять только модели, начиная с 34-го размера и больше и 44-го размера и больше, соответственно. Запрещается работа с моделями младше 16 лет для фотосессий и показов. В отношении моделей в возрасте от 16 до 18 лет применяются особые правила. Они, например, не могут работать в период с 10 часов вечера до 6 часов утра. Для моделей этого возраста обязательным является присутствие сопровождающего взрослого/попечителя, которые должны назначаться модельными агентствами. Любая модель моложе 18 лет должна проживать в одном помещении с ее/его попечителем. В регламенте также говорится, что бренды должны просить агентства обеспечивать посещение занятий в школе моделями. У моделей также должна быть возможность подавать жалобу в случае спора с модельным агентством, директором по подбору моделей или брендом посредством назначения контактного лица или «горячей линии».

Этот регламент начнет действовать на ближайших неделях моды. Также каждый год будет проходить заседание наблюдательного комитета, в который войдут представители брендов, модельных агентств и моделей.

Модная индустрия не раз сталкивалась с критикой использования опасно худых моделей на подиумах различных недель моды, включая парижскую и нью-йоркскую. Модели подвергаются риску расстройства пищевого поведения, включая нервную анорексию. Есть случаи смерти профессиональных моделей из-за проблем, связанных с отказом от пищи.

В 2013 году бывший редактор австралийского издания «Vogue» Кирсти Климентс рассказала газете «Гардиан» о крайних мерах, предпринимаемых моделями, чтобы оставаться худыми — постоянное недоедание и голодные обмороки, а также пребывание в больнице из-за угрозы голодной смерти стали частью модной индустрии. Порочный круг начинается с дизайнеров, требующих очень худых моделей-манекенов, по меркам которых шьются подиумные коллекции. Эти коллекции попадают на недели моды, где их демонстрируют очень худые модели, специально подобранные для показов. Затем вещи из этих коллекций поступают в глянцевые модные журналы, где редакторы вынуждены искать для фотосессий модели, которые могут надеть эти вещи очень маленького размера. Агентства говорят моделям сбросить несколько килограммов, если они хотят попасть на страницы модных журналов, но вместо того, чтобы сохранять этот вес, модели продолжают его снижать в надежде на то, что это сделает их еще более востребованными. На профессиональном слэнге модели, снижавшие свой вес на 2 размера и получавшие возможность участвовать в заграничных модных показах, назывались «по-парижски худыми». Девушки, у которых не получалось похудеть посредством диет, прибегали к хирургическому вмешательству, и все это воспринималось как норма, написала Климентс.

Такие «достижения» сопровождались обычно крайней усталостью, эмоциональной нестабильностью, компульсивным перееданием, а у некоторых даже причинением вреда самим себе. И все это ради того, чтобы втиснуться в образец из коллекции Balenciaga. В 2004 году одна женщина-агент, набиравшая моделей для нью-йоркской недели моды, рассказала Климентс, что четыре ее девушки-модели находятся в больнице, а еще пара едят бумажные носовые платки, так как они заполняют желудок, из-за все более жестких требований к их внешнему виду.

Климентс считает, что помимо дизайнеров-мужчин ответственность за подобные стандарты в модной индустрии несут и женщины-редакторы моды, потому что они поддерживают этот стереотип, часто из-за собственных проблем с пищевым поведением. Их настолько захватывает ажиотаж вокруг того, насколько потрясающе выглядит одежда 4-го размера (38-го российского), что они не в состоянии увидеть опасность такой позиции. К этому можно добавить отвечающих за подбор моделей агентов и стилистов, которые по какой-то причине предпочитают видеть одетых в дизайнерскую одежду юных девушек ростом под 180 и со сложением мальчиков-подростков.

В связи со всем вышеизложенным решение двух крупных модных конгломератов ввести запрет на найм слишком худых моделей можно только приветствовать. Ситуация с постоянно ужесточающимися требованиями к весу моделей давно вышла за пределы здравого смысла, много лет вызывала большие нарекания и должна, наконец, измениться.

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