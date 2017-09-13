Коллекция верхней одежды Betty Barclay осень/зима 2017

Теплые цвета и много пушистых элементов возвещают о приходе холодного времени года. Цвета Golden Glow, Violet Shadow, Deep Cognac, Chili Red, Green Moos, Black Plum и Indigo Glow задают тон ближайшим месяцам. Новые силуэты, броские декоративные элементы, а также роскошное качество показывают, насколько гармоничным может быть сочетание модных деталей и классического стиля.

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Betty Barclay

Betty Barclay

В этом сезоне комфорт играет важную роль и проявляется в теплых, пушистых и ворсистых материалах. Одним из ключевых образов Betty Barclay для осени/зимы 2017 является простая рубашка свободного покроя с высоким завернутым или подрезанным воротником и комбинированная рубашка с небрежными фланелевыми брюками. Блейзер становится в этом сезоне длиннее. Наряду с этим большее значение приобретают и удлиненные типы пальто: вязанные или из джерси, например, кроеные текстильные модели. Все это комбинируется с узкими брюками, чтобы подчеркнуть красивый силуэт. Особо значимыми для сезона осень/зима становятся небрежные пуловеры Shirtpullis, толстовки, пуловеры Boxypullis, легкие куртки с открытым воротом и удобные трикотажные платья, ведь комфорт играет большую роль. Блузы и юбки, в свою очередь, никогда не оставались без женского внимания. Блуза рубашечного покроя с напуском еще не потеряла свою актуальность этой осенью/зимой. При этом остается модной фишка сочетать такую блузку с женственной плиссированной юбкой. Праздничная тема всегда была твердой основой предыдущих коллекций, однако в нынешнем сезоне эта тема выигрывает еще больше в важности формы трендовых материалов, таких как бархат, жаккард, ткань с люрексом, и различных декоративных элементов.

Новые биэластичные джинсовые ткани становятся все более востребованными для пошива брюк. Здесь ультрасовременный, многонаправленный стретч комбинируется со сверхмягким захватом, даря при этом такое приятное чувство комфорта во время ношения. В сочетании с тонкой джинсовой тканью получается создать свободный покрой аутентичного качества. Как и в прошлые сезоны, кастор играет важную роль. Прибавляют женственности новые мягкие материалы с изысканным внешним видом, легкий блеск, декоративные элементы или металлические украшения. При этом жаккард приходит на смену джерси и шелка, приобретая все большую актуальность.

«Contemporary Function» — устойчивый тренд нового сезона осень/зима, реализованный в форме удобной, функциональной небрежности в коллекции Betty Barclay. Женственность остается крайне важным атрибутом и передается в таких благородных нейтральных тонах, как бежевый, кирпичный и серый — как в шерстяных изделиях, так и в более спортивных моделях. Акцент коллекции задают трендовые цвета — теплые оттенки красного, от томатного до бордового, а также холодные серовато-голубые оттенки, такие как стальной и синий джинсовый. Не теряет своей важности и многоцветная пушистая шерсть букле для мягких жакетов и комбинация шерсть-нейлон, великолепно подчеркивающая женственность и фигуру. Наряду с этим в центре внимания находятся легкие материалы персиковых оттенков с мягким захватом для пуховых курток и гладкие ткани, не требующий ухода нейлон для небрежных парок и ультралегкий нейлон для стегания с воздушным пухом. Модной альтернативой шерстяному пальто становятся простые ватные куртки, отделанные красивым искусственным мехом.

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