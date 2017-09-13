Екатерина Мухина вошла в список наиболее влиятельных людей мира моды

Главный редактор ELLE Russia Екатерина Мухина впервые вошла в ежегодный список пятисот самых влиятельных людей мира моды, составленный авторитетным сайтом о событиях и трендах индустрии Business of Fashion.

Вступление Екатерины Мухиной в должность главного редактора ELLE Russia в начале 2017 года – это новая глава в истории бренда. Каждый номер, вышедший под ее руководством, – это событие в российской fashion-индустрии, а модные съемки, стилизованные Екатериной Мухиной и директором отдела моды Вадимом Галагановым – must see для каждого неравнодушного к моде.

Первый номер ELLE Russia под её руководством («JUST FOR FUN») в апреле этого года стал событием – фотосессии с моделью Алессандрой Амбросио создавались легендарной Эллен Фон Унверт. И последующие номера (в съемках которых были задействованы Ева Герцигова (май 2017), Белла Хадид (сентябрь 2017), Кэндис Свейнпол (октябрь 2017) и другие модели поддержали заложенный тренд.

Екатерина Мухина – признанный профессионал в индустрии моды. За годы в fashion-индустрии она проявила себя как талантливый стилист и директор моды. Благодаря имеющемуся опыту, любви и страсти к профессии, знакомствам с ведущими представителями индустрии Екатерина привносит в ELLE поистине новый дух и делает его еще актуальнее, согласно потребностям современной аудитории.

BoF 500 – список самых влиятельных персоналий всемирной индустрии моды, который публикуется с 2013 года. Полный список доступен по ссылке: www.businessoffashion.com/community/bof500/2017

www.elle.ru

Тэги: Business of Fashion, ELLE, Екатерина Мухина, журнал ELLE