Кольца для помолвки и обручения от студии Bendes

Кольца для помолвки и обручения — основное направление ювелирной студии Bendes. Модельеры-дизайнеры индивидуально для каждого клиента создают украшения из белого, желтого, розового золота и платины. И хотя классика всегда остается актуальной, в последнее время все чаще молодожены готовы к добавлению уникальных элементов – с помощью гравировок или эксклюзивных деталей. Популярным трендом становится фактурность. Помимо узорных фактур – разнообразной резьбы и тиснения самих изделий — влюбленные часто выбирают особое нанесение. Например, состаривание или cатинирование.

Сегодня создание индивидуальных ювелирных украшений набирает популярность. Это позволяет самостоятельно определиться со стилем и воплотить в жизнь свое идеальное изделие. Для персонализации часто добавляют и особые акценты — спрятанные камни любимого цвета или значимые детали. В качестве камней для помолвочных и обручальных колец чаще всего выбирают бриллианты. Причем в мужском варианте колец в последнее время стали популярны черные бриллианты. Что касается металлов, тут лидирует белое золото. Также много поклонников появилось у статусной платины — ее особенностью является благородный холодный белый оттенок. Для того, чтобы белое золото приобрело и сохранило такой тон, его нужно радировать, а у платины этот цвет – натуральный.

На все бриллианты от 0,3 карат компания выдает международный сертификат качества GIA. Также каждое ювелирное изделие сопровождается пакетом документов и сертификатов, подтверждающих подлинность драгоценных металлов и камней.

Клиенты ювелирной студии Bendes могут заказать мужские и женские кольца из каталога на сайте, а также приобрести уникальное украшение, сделав индивидуальный заказ в шоу-руме.

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