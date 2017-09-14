Deri&Mod представляет осенне-зимнюю коллекцию обуви

Модный дом Deri&Mod представляет новую коллекцию женской и мужской обуви сезона осень-зима 17-18. В ней представлены модели из кожи высокого качества, глубокие зимние цвета и трендовый металлик, интересные детали и вышивка.

Этой осенью дизайнеры бренда Deri&Mod предлагают девушкам четыре разных линии обуви:

Fab heels — это высокие ботфорты из замши и гладкой кожи, сапожки и ботильоны на умопомрачительных каблуках и цепляющие взгляд детали: шнуровка, вставки из цепочек, искусственных камней и меха.

Название линии Glam Metallics говорит само за себя: от сияющих туфлей, ботинок и полусапожек невозможно отвести взгляд. Основные цвета линии — это классический серебряный и изящные вариации темно-синего: кобальт и чернильно-синий. Для офиса дизайнеры предлагают серебристые кеды, оформленные под винтаж, или элегантные коричневые ботинки с золотистым отливом; а для вечера — остроносые серые ботильоны со вставками под змеиную кожу.

Deep black: насыщенный черный никогда не потеряет своей актуальности. Классические туфли, ботинки и сапожки цвета воронова крыла — это must-have и основа для любого гардероба.

Природные пейзажи и богатство средиземноморской флоры вдохновило дизайнеров на линию Wild. Сдержанные оттенки зеленого и коричневого, принты под крокодила, змею и ящерицу; лакированная и телячья кожа, замша и нубук.

Также бренд приготовил широкую линию кроссовок и кед. Лаконичная классика или модели, выполненные в глубоких холодных цветах и металлике, с украшениями, вышивкой и стразами — каждая девушка найдет себе пару по душе. Фаворит коллекции — замшевые кроссовки с заклепками на толстой черной подошве, компромисс между спорт-шиком и гранжем.

Основными цветами мужской коллекции стали глубокий черный, бордовый, серый, беж и хаки — свою обувь в линии найдут и консерваторы, и экспериментаторы. Оксфорды и броги, выполненные из кожи высокого качества, подойдут для деловых представителей сильного пола, предпочитающих классический стиль в одежде. Украшенные пряжками и молниями ботинки — выбор энергичных мужчин, постоянно находящихся в движении.

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