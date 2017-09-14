Премьера коллекции «TWIST AND WOOD» от Promemoria в Париже

5 сентября в рамках сентябрьской Paris Design Week 2017 в парижском шоуруме Promemoria состоялась премьера новой коллекции «TWIST AND WOOD». Идея коллекции, по словам ее дизайнера и идеолога марки, знаменитого маэстро нео-классики Ромео Соцци, восходит к интерьерам солнечного морского побережья разных стран и континентов.

Светлые и легкие, но неизменно элегантные новые предметы коллекции Promemoria безупречно впишутся в интерьеры просторных домов Лазурного берега Франции, солнечной Калифорнии, а также жарких тропических вилл… Коллекция «TWIST AND WOOD» — это абсолютно новое звучание уже полюбившихся бестселлеров Promemoria: знаковый стул BILOU BILOU и комод OOLONG выполнен в отделке из натурального клена, структура дивана LISANDRO также представлена в натуральном клене или тонированном ротанге, маленькие вазы-новинки этого года — CANALETTO выпущены в новых цветах – fume и ametist.

Приобрести мебель и свет от Promemoria можно в эксклюзивном флагманском шоуруме марки в Москве, по адресу ул. Смоленская д. 7, с 11-00 до 20-00 без выходных, +7 (499) 230 5500.

www.promemoria.com

www.promemoriarussia.com

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